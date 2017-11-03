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Почти 70 нарвских таксистов освоили азы эстонского языка ({{commentsTotal}})

Ида-Вирумаа
Нарвские таксисты учат эстонский.
Нарвские таксисты учат эстонский. Автор: ERR
Ида-Вирумаа

В Нарве завершился восьмичасовой бесплатный курс эстонского языка, на котором водители такси получили знания самых необходимых в их профессии фраз. В проекте приняли участие 77 человек, из которых 69 успешно прошли курс обучения.

"Участие в проекте позволило таксистам улучшить знание эстонского языка и стать более успешными на рынке труда", - говорится в комментарии городской управы Нарвы.

"Польза от этих курсов есть вне всякого сомнения. Водители получили полезный опыт, выучили много новых слов. Дошло до того, что многие теперь даже с диспетчерами разговаривают по-эстонски. Большое спасибо замечательному преподавателю", - сказал в пятницу, 3 ноября, корреспонденту портала rus.err.ee  руководитель нарвской таксофирмы Ton Märts, член правления Нарвского союза таксистов Анатолий Исаков.

В ближайшее время 100 нарвских водителей такси начнут обучение на бесплатных курсах, организованных Фондом интеграции при поддержке Министерства культуры.

"После завершения этих курсов можно будет пробовать сдавать экзамен на категорию В1. Желание учить язык у таксистов есть", - заключил Исаков.

Практические занятия для нарвских таксистов провела педагог Тийа Выхма. Она также составила для работников таксоизвоза разговорник, в который вошли слова и фразы, чаще всего встречающиеся при общении в такси.

Редактор: Сергей Михайлов

нарвские таксисты


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