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Больше всего из-за налоговой реформы потеряют работающие пенсионеры с большой зарплатой ({{commentsTotal}})

Экономика
Работающим пенсионерам придется решать, куда подавать заявление об освобождении от уплаты подоходного налога.
Работающим пенсионерам придется решать, куда подавать заявление об освобождении от уплаты подоходного налога. Автор: Scanpix/Postimees
Экономика

В следующем году работающий пенсионер, получающий зарплату выше средней, будет терять до 83 евро в месяц.

Число таких людей, согласно данным Департамента социального страхования, невелико и составляет примерно менее 1% от 408 000 пенсионеров.

Департамент соцстрахования выплачивает три вида облагаемых подоходным налогом выплат: пенсии, родительские пособия и пособие, выплачиваемое в случае несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

На сегодняшний день при расчете пенсии 236 евро автоматически освобождаются от налогообложения, и человек не должен сам об этом ходатайствовать.

С нового года автоматическое освобождение суммы от налогообложения делаться не будет. При этом примерно 3/4 человек не должны будут подавать новое заявление в Департамент социального страхования, потому что они такое заявление уже представили.

Начиная с 1 декабря каждый сам может через портал eesti.ee узнать, подано или нет такое заявление в Департамент соцстрахования для применения освобождения от уплаты подоходного налога. Если такое заявление не подано, и лицо хочет, чтобы подоходным налогом пенсия и другие пособия не облагались, то такое заявление следует сразу же подать.

Если у человека есть дополнительный доход, облагаемый налогом, он должен выбрать, где он хочет, чтобы его доходы освобождались от уплаты налогов.

Чтобы узнать, в отношении какой суммы может применяться освобождение от подоходного налога, следует посчитать все подлежащие налогообложению доходы.

Пенсионерам следует учитывать, что если они получают доход из нескольких мест (пенсия, зарплата или другой доход), и общий доход превышает 2100 евро в месяц, то они потеряют в деньгах по сравнению с действующей сегодня системой максимум 83 евро.

Пример для работающего пенсионера, суммарный доход которого равен 2100 евро. Автор: ERR

Теперь работающий пенсионер должен будет решить, предоставлять ли заявление об освобождении от подоходного налога работодателю или в Департамент социального страхования.

*483 евро получены в результате расчета не облагаемой подоходным налогом суммы по действующей с нового года формуле для доходов от 1200 до 2100 евро.

Редактор: Надежда Берсенёва, Дина Малова

пенсииналоговая системановая система расчета подоходного налога


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