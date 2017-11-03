rus.err.ee

Сирийская армия взяла под контроль последний оплот ИГ в Сирии ({{commentsTotal}})

За рубежом
Вид на Дейр-эз-Зор 2 ноября.
Вид на Дейр-эз-Зор 2 ноября. Автор: AFP/Scanpix
За рубежом

Последний оплот "Исламского государства" (ИГ) на территории Сирии освобожден от экстремистов, сообщили сирийские государственные СМИ.

По сообщениям очевидцев из других источников, несколько очагов сопротивления еще остаются, и сирийская правительственная армия ведет бои при поддержке российской авиации и ливанской шиитской группировки "Хезболла", передает Русская служба Би-би-си.

"Город полностью освобожден от терроризма", - сообщило в пятницу утром государственное телевидение.

Провинция Дейр-эз-Зор имела стратегическое значение для ИГ, поскольку расположена близ границы с Ираком.

Город стоит на реке Евфрат, на полпути между Раккой - так называемой столицей самопровозглашенного "халифата" ИГ, и иракской границей.

Армия Башара Асада долгое время вела осаду Дейр-эз-Зора. Активное наступление началось 4 сентября, когда правительственные силы прорвали оборону боевиков, и осуществлялось при массированной поддержке российских ВКС, бомбивших город.

Сирийские демократические силы - внутрисирийская вооруженная оппозиция, поддерживаемая США, - со своей стороны, ведет наступление на территорию, занятую ИГ, и в некоторых местах позиции противников Башара Асада и правительственной армии разделяют лишь несколько километров.

Какие территории остаются под контролем ИГ?

В октябре боевики "Исламского государства" были изгнаны с востока Сирии - проамериканский альянс сирийских курдов и арабских сил взял под свой полный контроль Ракку.

Минобороны России сообщало о более чем 80 боевых вылетах в районе Дейр-эз-Зора. Там же в начале сентября погибли двое российских военнослужащих, сопровождавших автомобильную колонну. Они попали под минометный обстрел со стороны ИГ.

Провинция Дейр-эз-Зор и ее столица находилась в руках "Исламского государства" более трех лет. Однако ожесточенные бои, сопровождавшиеся бомбардировками, шли в этой части Сирии и до прихода исламистов, когда сирийская правительственная армия воевала с оппозицией. За время гражданской войны около 350 тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Сейчас в руках боевиков остались лишь несколько районов провинции Дейр-эз-Зор.

За последние месяцы группировка ИГ также потерпела ряд поражений от иракских правительственных сил, которые продвигаются вдоль реки Евфрат по другую сторону границы.

В воскресенье иракские войска начали наступление на город Эль-Кайм, который все еще удерживается боевиками. Этот иракский административный центр расположен через границу от сирийского города Абу-Камаль.

На данный момент иракские правительственные силы вытеснили боевиков ИГ примерно с 95% территории, которую они когда-то контролировали в Ираке, и освободили более 4,4 миллиона жителей, заявили представители возглавляемой США коалиции, сражающейся с "Исламским государством".

Редактор: Надежда Берсенёва

сирияигдейр-эз-зор


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Правительство приостановит действие сертификатов почти 760 000 ID-карт с вечера 3 ноября

На состоявшемся сегодня, 2 ноября, заседании кабинета министров правительство одобрило предложение Департамента полиции и погранохраны (PPA) и Департамента государственных инфосистем (RIA) приостановить действие сертификатов ID-карт, выданных с октября 2014 года, в 24 часа в ночь на субботу.

16:57
16:23
новости
ЭСТОНИЯ
Иллюстративная фотография.

Простая схема: как вести себя в кризис системы ID-карт

В пятницу в полночь Департамент полиции и погранохраны приостановит действие сертификатов ID-карт, выданных с октября 2014 года. По данным Департамента государственных инфосистем (RIA), появление вредоносного программного обеспечения повысило вероятность взлома ID-карт. Как дальше действовать и нужно ли идти в представительство полиции, смотрите в нашей инфографике.

с 2018 подоходный будут рассчитывать по-новому
в таллинне родилась НОВАЯ КОАЛИЦИЯ
ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Подъем с Лаагна теэ

Эксперимент "Инсайта": можно ли выбраться из "ласнамяэской канавы" на инвалидной коляске?

Журналисты программы "Инсайт" провели эксперимент - сможет ли человек в инвалидном кресле выбраться из каменной ласнамяэской западни? А именно - пересечь улицу Лаагна теэ и подняться из "канавы" наверх?

ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
"Горе от ума" в Русском театре.

Виктор Сольц: Горы от ума

Постановка "Грибоедов. Горе от ума" молодого российского режиссера Степана Пектеева в Русском театре уже вызвала немало споров. Скорее всего, будет сломано немало копий и в дальнейшем. Потенциальным зрителям совет: никого не слушайте, сходите в театр и составьте собственное мнение, ибо трактовок увиденного может быть масса. Ниже прилагается лишь одна из них.

ЭКОНОМИКА
02.11

Пассажиропоток Таллиннского аэропорта вырос в октябре на 22%

02.11

Свободники и EKRE хотят сократить расходы Канцелярии президента

02.11

Гидроэлектростанция Linnamäe на реке Ягала продана с аукциона

02.11

Квартальная прибыль Facebook равна половине годового бюджета Эстонии

01.11

Эстонские компании предлагают в Астане полный спектр услуг в сфере транспорта и логистики

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Председательство Эстонии в ЕС
Радио 4
ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
14:46

ФОТО: с пятницы снова меняется организация движения на развязке в Хааберсти Обновлено

14:34

Фирма, в которой работает муж Измайловой, может поучаствовать в строительстве Рейди теэ

14:26

Простая схема: как вести себя в кризис системы ID-карт

14:15

Сирийская армия взяла под контроль последний оплот ИГ в Сирии

13:46

Больше всего из-за налоговой реформы потеряют работающие пенсионеры с большой зарплатой

13:09

Олег Осиновский нацелен на участие в конкурсе по реконструкции метро в Тбилиси

12:58

Почти 70 нарвских таксистов освоили азы эстонского языка

12:32

Пытавшийся поджечь себя в центре Нарвы пенсионер получил 10 суток ареста

12:26

Интерес к третьей пенсионной ступени может упасть из-за налоговой реформы

12:11

С 2018 года система прожиточного пособия станет более гибкой

12:11

Марек Страндберг: зеленым придется в новой коалиции нелегко

11:22

Испанский суд выдал ордер на арест Пучдемона

11:17

В эфир ETV+ выйдет авторский сериал о жизни в Ида-Вирумаа

11:07

Тарту хочет поддержать авиакомпанию, с которой тартусцы смогут летать за границу

Полезно знать

Топ читаемости
01.11

Реформа налогообложения коснется и пенсионеров

02.11

Правительство приостановит действие сертификатов почти 760 000 ID-карт с вечера 3 ноября Обновлено

01.11

С нового года для 130 000 человек будет сложнее рассчитывать подоходный налог

02.11

Finnair взвешивает пассажиров перед полетом

10:34

В Нарве останется всего один вице-мэр Обновлено

02.11

В бюро обслуживания полиции выстроились полуторачасовые очереди

02.11

В волости Вайвара шесть человек пострадали в результате ДТП Обновлено

02.11

ФОТО: горсобрание Таллинна собралось на первое заседание, председателем выбрали Кылварта Обновлено

02.11

ФОТО и ВИДЕО: каким будет мемориал жертвам коммунизма в Маарьямяэ

02.11

ВИДЕО: в честь президента Кальюлайд грузинский хор исполнил гимн Эстонии

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
12:11

С 2018 года система прожиточного пособия станет более гибкой

12:11

Марек Страндберг: зеленым придется в новой коалиции нелегко

10:31

В Таллинне подведут итоги предвыборного периода в школах

09:11

В Тарту обсудят мотивацию беженцев учить эстонский язык

09:11

В пятницу днем местами осадки, +2..+7

08:12

Репс представила Эстонию на Генеральной конференции ЮНЕСКО во Франции

02.11

Налогово-таможенный департамент сможет отслеживать связанные с топливом сделки

02.11

Для "зеленых" создадут пост седьмого вице-мэра Таллинна Обновлено

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: