Сирийская армия взяла под контроль последний оплот ИГ в Сирии ({{commentsTotal}})
Последний оплот "Исламского государства" (ИГ) на территории Сирии освобожден от экстремистов, сообщили сирийские государственные СМИ.
По сообщениям очевидцев из других источников, несколько очагов сопротивления еще остаются, и сирийская правительственная армия ведет бои при поддержке российской авиации и ливанской шиитской группировки "Хезболла", передает Русская служба Би-би-си.
"Город полностью освобожден от терроризма", - сообщило в пятницу утром государственное телевидение.
Провинция Дейр-эз-Зор имела стратегическое значение для ИГ, поскольку расположена близ границы с Ираком.
Город стоит на реке Евфрат, на полпути между Раккой - так называемой столицей самопровозглашенного "халифата" ИГ, и иракской границей.
Армия Башара Асада долгое время вела осаду Дейр-эз-Зора. Активное наступление началось 4 сентября, когда правительственные силы прорвали оборону боевиков, и осуществлялось при массированной поддержке российских ВКС, бомбивших город.
Сирийские демократические силы - внутрисирийская вооруженная оппозиция, поддерживаемая США, - со своей стороны, ведет наступление на территорию, занятую ИГ, и в некоторых местах позиции противников Башара Асада и правительственной армии разделяют лишь несколько километров.
Какие территории остаются под контролем ИГ?
В октябре боевики "Исламского государства" были изгнаны с востока Сирии - проамериканский альянс сирийских курдов и арабских сил взял под свой полный контроль Ракку.
Минобороны России сообщало о более чем 80 боевых вылетах в районе Дейр-эз-Зора. Там же в начале сентября погибли двое российских военнослужащих, сопровождавших автомобильную колонну. Они попали под минометный обстрел со стороны ИГ.
Провинция Дейр-эз-Зор и ее столица находилась в руках "Исламского государства" более трех лет. Однако ожесточенные бои, сопровождавшиеся бомбардировками, шли в этой части Сирии и до прихода исламистов, когда сирийская правительственная армия воевала с оппозицией. За время гражданской войны около 350 тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.
Сейчас в руках боевиков остались лишь несколько районов провинции Дейр-эз-Зор.
За последние месяцы группировка ИГ также потерпела ряд поражений от иракских правительственных сил, которые продвигаются вдоль реки Евфрат по другую сторону границы.
В воскресенье иракские войска начали наступление на город Эль-Кайм, который все еще удерживается боевиками. Этот иракский административный центр расположен через границу от сирийского города Абу-Камаль.
На данный момент иракские правительственные силы вытеснили боевиков ИГ примерно с 95% территории, которую они когда-то контролировали в Ираке, и освободили более 4,4 миллиона жителей, заявили представители возглавляемой США коалиции, сражающейся с "Исламским государством".
Редактор: Надежда Берсенёва