rus.err.ee

Фирма, в которой работает муж Измайловой, может поучаствовать в строительстве Рейди теэ ({{commentsTotal}})

Эстония
Александр Крюков
Акция протеста против Рейди теэ в Таллинне 23.09.2017.
Акция протеста против Рейди теэ в Таллинне 23.09.2017. Автор: Анна Аурелия Минев/ERR
Эстония

Супруг будущего вице-мэра Таллинна Зюлейхи Измайловой, член правления партии "Зеленые Эстонии" Йоонас Лакс, работающий руководителем по продажам и развитию дорожно-строительной компании TREV-2, не видит конфликта ролей в этих своих должностях.

Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщил портал новостей вещания ERR.ee, напомнив, что фирма TREV-2 в настоящее время проводит ремонт улицы Гонсиори. Возможно, что предприятие примет участие и в конкурсе по строительству Рейди теэ - масштабного проекта, вызвавшего массу протестов уже на его начальных стадиях.

Сам Лакс сказал ERR, что он не считает строительство дорог обязательной угрозой экологии.

"Это можно делать очень разумно, принимая во внимание окружающую среду", - пояснил Йоонас Лакс.

На вопрос, насколько вероятно, что TREV-2 будет участвовать в конкурсе на реализацию проекта Рейди теэ, Лакс отвечать от имени компании не захотел, попросив прислать отдельный запрос. 

Однако он согласился с тем, что видение фирмы и "зеленых" на строительство Рейди теэ может находиться в конфликте по отношению к друг другу.

"На данный момент этот проект не является идеальным, но с ним зашли уже слишком далеко. И даже суд посчитал, что Департамент окружающей среды сделал все правильно. Мы понимаем, в каких рамках мы должны действовать. И если Таави Аас говорит, что еще можно внести какие-то изменения, то мы ему доверяем", - сказал Йоонас Лакс.

Напомним, в четверг "Зеленые Эстонии" и Центристская партия подписали коалиционное соглашение, согласно которому лидер первых Зюлейха Измайлова станет вице-мэром Таллинна по вопросам экологии.

Перед муниципальными выборами "зеленые" позиционировали себя как активные борцы со строительством Рейди теэ. Измайлова говорила, что реализовывать проект в его нынешнем виде нельзя, она также предлагала его заморозить.

Редактор: Сергей Михайлов



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Правительство приостановит действие сертификатов почти 760 000 ID-карт с вечера 3 ноября

На состоявшемся сегодня, 2 ноября, заседании кабинета министров правительство одобрило предложение Департамента полиции и погранохраны (PPA) и Департамента государственных инфосистем (RIA) приостановить действие сертификатов ID-карт, выданных с октября 2014 года, в 24 часа в ночь на субботу.

16:57
16:23
новости
ЭСТОНИЯ
с 2018 подоходный будут рассчитывать по-новому
в таллинне родилась НОВАЯ КОАЛИЦИЯ
ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Подъем с Лаагна теэ

Эксперимент "Инсайта": можно ли выбраться из "ласнамяэской канавы" на инвалидной коляске?

Журналисты программы "Инсайт" провели эксперимент - сможет ли человек в инвалидном кресле выбраться из каменной ласнамяэской западни? А именно - пересечь улицу Лаагна теэ и подняться из "канавы" наверх?

ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
"Горе от ума" в Русском театре.

Виктор Сольц: Горы от ума

Постановка "Грибоедов. Горе от ума" молодого российского режиссера Степана Пектеева в Русском театре уже вызвала немало споров. Скорее всего, будет сломано немало копий и в дальнейшем. Потенциальным зрителям совет: никого не слушайте, сходите в театр и составьте собственное мнение, ибо трактовок увиденного может быть масса. Ниже прилагается лишь одна из них.

ЭКОНОМИКА
02.11

Пассажиропоток Таллиннского аэропорта вырос в октябре на 22%

02.11

Свободники и EKRE хотят сократить расходы Канцелярии президента

02.11

Гидроэлектростанция Linnamäe на реке Ягала продана с аукциона

02.11

Квартальная прибыль Facebook равна половине годового бюджета Эстонии

01.11

Эстонские компании предлагают в Астане полный спектр услуг в сфере транспорта и логистики

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Председательство Эстонии в ЕС
Радио 4
ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
14:46

ФОТО: с пятницы снова меняется организация движения на развязке в Хааберсти Обновлено

14:34

Фирма, в которой работает муж Измайловой, может поучаствовать в строительстве Рейди теэ

14:26

Простая схема: как вести себя в кризис системы ID-карт

14:15

Сирийская армия взяла под контроль последний оплот ИГ в Сирии

13:46

Больше всего из-за налоговой реформы потеряют работающие пенсионеры с большой зарплатой

13:09

Олег Осиновский нацелен на участие в конкурсе по реконструкции метро в Тбилиси

12:58

Почти 70 нарвских таксистов освоили азы эстонского языка

12:32

Пытавшийся поджечь себя в центре Нарвы пенсионер получил 10 суток ареста

12:26

Интерес к третьей пенсионной ступени может упасть из-за налоговой реформы

12:11

С 2018 года система прожиточного пособия станет более гибкой

12:11

Марек Страндберг: зеленым придется в новой коалиции нелегко

11:22

Испанский суд выдал ордер на арест Пучдемона

11:17

В эфир ETV+ выйдет авторский сериал о жизни в Ида-Вирумаа

11:07

Тарту хочет поддержать авиакомпанию, с которой тартусцы смогут летать за границу

Полезно знать

Топ читаемости
01.11

Реформа налогообложения коснется и пенсионеров

02.11

Правительство приостановит действие сертификатов почти 760 000 ID-карт с вечера 3 ноября Обновлено

01.11

С нового года для 130 000 человек будет сложнее рассчитывать подоходный налог

02.11

Finnair взвешивает пассажиров перед полетом

10:34

В Нарве останется всего один вице-мэр Обновлено

02.11

В бюро обслуживания полиции выстроились полуторачасовые очереди

02.11

В волости Вайвара шесть человек пострадали в результате ДТП Обновлено

02.11

ФОТО: горсобрание Таллинна собралось на первое заседание, председателем выбрали Кылварта Обновлено

02.11

ФОТО и ВИДЕО: каким будет мемориал жертвам коммунизма в Маарьямяэ

02.11

ВИДЕО: в честь президента Кальюлайд грузинский хор исполнил гимн Эстонии

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
12:11

С 2018 года система прожиточного пособия станет более гибкой

12:11

Марек Страндберг: зеленым придется в новой коалиции нелегко

10:31

В Таллинне подведут итоги предвыборного периода в школах

09:11

В Тарту обсудят мотивацию беженцев учить эстонский язык

09:11

В пятницу днем местами осадки, +2..+7

08:12

Репс представила Эстонию на Генеральной конференции ЮНЕСКО во Франции

02.11

Налогово-таможенный департамент сможет отслеживать связанные с топливом сделки

02.11

Для "зеленых" создадут пост седьмого вице-мэра Таллинна Обновлено

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: