Супруг будущего вице-мэра Таллинна Зюлейхи Измайловой, член правления партии "Зеленые Эстонии" Йоонас Лакс, работающий руководителем по продажам и развитию дорожно-строительной компании TREV-2, не видит конфликта ролей в этих своих должностях.

Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщил портал новостей вещания ERR.ee, напомнив, что фирма TREV-2 в настоящее время проводит ремонт улицы Гонсиори. Возможно, что предприятие примет участие и в конкурсе по строительству Рейди теэ - масштабного проекта, вызвавшего массу протестов уже на его начальных стадиях.

Сам Лакс сказал ERR, что он не считает строительство дорог обязательной угрозой экологии.

"Это можно делать очень разумно, принимая во внимание окружающую среду", - пояснил Йоонас Лакс.

На вопрос, насколько вероятно, что TREV-2 будет участвовать в конкурсе на реализацию проекта Рейди теэ, Лакс отвечать от имени компании не захотел, попросив прислать отдельный запрос.

Однако он согласился с тем, что видение фирмы и "зеленых" на строительство Рейди теэ может находиться в конфликте по отношению к друг другу.

"На данный момент этот проект не является идеальным, но с ним зашли уже слишком далеко. И даже суд посчитал, что Департамент окружающей среды сделал все правильно. Мы понимаем, в каких рамках мы должны действовать. И если Таави Аас говорит, что еще можно внести какие-то изменения, то мы ему доверяем", - сказал Йоонас Лакс.

Напомним, в четверг "Зеленые Эстонии" и Центристская партия подписали коалиционное соглашение, согласно которому лидер первых Зюлейха Измайлова станет вице-мэром Таллинна по вопросам экологии.

Перед муниципальными выборами "зеленые" позиционировали себя как активные борцы со строительством Рейди теэ. Измайлова говорила, что реализовывать проект в его нынешнем виде нельзя, она также предлагала его заморозить.