Проживающие за границей граждане Эстонии для смены ID-карты должны обратиться в посольство

Глава бюро отдела развития Департамента полиции и погранохраны Маргит Рятник рекомендует проживающим за границей гражданам Эстонии прежде всего еще раз попробовать дистанционно обновить сертификат ID-карты.

"В первый раз может не получиться, а со второй попытки может удастся. Попробуйте несколько раз", – сказала Рятник ERR Uudised.

Кому это не удастся, придется физически обратиться в посольство Эстонской Республики, где можно написать заявление о замене ID-карты на новую на основании гарантии. В ходатайстве следует отметить, где заявитель хочет получить карточку – в посольстве или в консульстве.

Ходатайствовать о документе в консульстве нельзя. Также нельзя заказать ID-карту по почте, так как в конверте содержатся PIN-коды. Департамент полиции и погранохраны разрабатывает решение, чтобы в ближайшее время можно было выдавать ID-карты по почте.

До получения новой ID-карты будут действовать старые ID-карты, которые можно использовать как рейсовый документ, но не для электронных операций. Ждать новой карточки придется приблизительно три недели.