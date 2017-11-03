Проживающие за границей граждане Эстонии, которым не удалось самостоятельно дистанционно обновить сертификат ID-карты, не должны идти в посольство ЭР, а могут отправить заявление о замене ID-карты по электронной почте.

Глава бюро отдела развития Департамента полиции и погранохраны Маргит Ратник рекомендует проживающим за границей гражданам Эстонии прежде всего еще раз попробовать дистанционно обновить сертификат ID-карты.

"В первый раз может не получиться, а со второй попытки может удастся. Попробуйте несколько раз", – сказала Ратник ERR Uudised.

Кому этого сделать не удастся, надо составить ходатайство о замене ID-карты и отправить его по адресу abi@id.ee. В письме надо отметить свое имя, личный код, номер меняемого документа и адрес электронной почты. После этого с человеком свяжутся и дадут следующие инструкции.

В ходатайстве следует отметить, где заявитель хочет получить карточку – в посольстве или в консульстве. Заказать ID-карту по почте нельзя, так как в конверте содержатся PIN-коды. Департамент полиции и погранохраны разрабатывает решение, чтобы в ближайшее время можно было выдавать ID-карты по почте.

До получения новой ID-карты будут действовать старые ID-карты, которые можно использовать как удостоверяющий личность документ, но не для электронных операций. Ждать новой карточки эстонским резидентам за границей придется приблизительно три недели.