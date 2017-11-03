Представители МИД посетили в индийской тюрьме эстонских судовых охранников

Вице-канцлер Министерства иностранных дел Аннели Кольк и консул посольства Эстонии в Индии Матс Куускемаа навестили остающихся в тюрьме города Ченнаи эстонских судовых охранников, чтобы обсудить с ними подробности судебного процесса по их делу и выразить им неизменную поддержку со стороны властей Эстонии.

Дипломаты посетили судовых охранников 31 октября, сообщила в пятницу, 3 ноября, пресс-служба МИД Эстонии.

"Вызывает сожаление, что тянущееся уже более четырех лет разбирательство по делу судовых охранников из Эстонии до сих пор не нашло решения. Мы со своей стороны делаем все для того, чтобы в процессе не было больше задержек", - сказала Аннели Кольк.

Она рассказала заключенным о мерах, предпринимаемых Министерством иностранных дел и лично министром, а также премьер-министром Эстонии по оказанию им поддержки и заверила, что дело судовых охранников в Индии остается приоритетом для Эстонии.

В ходе встречи дипломаты и охранники обсудили темы, касающиеся ежедневной жизни и быта, которые затем были подняты на встрече с исполняющим обязанности генерального директора тюрьмы в Ченнаи.

Вице-канцлер и консул встретились также с генеральным секретарем руководства штата Тамил-Наду и государственным секретарем по внешним делам, представителями адвокатуры штата, начальником полиции и сотрудниками уголовной полиции. Представители эстонской стороны призвали власти штата предпринять все усилия для ускоренного завершения судопроизводства.

В четверг, 2 ноября этот же круг вопросов был обсужден и на встрече с вице-канцлером Министерства внутренних дел Индии. "Мы крайне озабочены темой соблюдения прав наших граждан. Им необходимо гарантировать справедливое ведение судебного процесса и незамедлительное оглашение судебного приговора", - заявила вице-канцлер Кольк.

Дело судовых охранников

Полиция южноиндийского штата Тамил-Наду 18 октября 2013 года арестовала в территориальных водах Индии 35 членов команды судовой охраны, находившихся на борту судна Seaman Guard Ohio американской фирмы Advanfort. В числе арестованных были 14 граждан Эстонии. В декабре того же года всей команде судебные власти Индии предъявили задержанным обвинение в нелегальной перевозке топлива, нелегальной перевозке оружия и нелегальном входе в территориальные воды Индии.

Верховный суд Индии вернул прошедшее несколько судебных инстанций дело на низшую судебную инстанцию, в суд Тутикорина, который 11 января 2016 года приговорил обвиняемых к пяти годам лишения свободы.

В конце января 2016 года судовые охранники решили обжаловать приговор и ходатайствовать об освобождении под залог. Суд 29 февраля отклонил ходатайство об освобождении под залог, но решил продолжить рассмотрение жалобы. Заседания по рассмотрению кассационных жалоб начались в октябре и завершились 30 ноября прошлого года, после чего ожидалось решение суда.

Заседание апелляционного суда с тех пор так и не состоялось, а рассматривавший дело судья в начале октября этого года взял самоотвод. По данным МИД Эстонии, заседание суда по этому делу в итоге назначили на 6 ноября.