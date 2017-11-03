Партия реформ распределила основные посты в мэрии и горсобрании Тарту

Фракция Партии реформ в тартуском горсобрании распределила основные посты в горуправе и горсобрании, которые победившие на выборах реформисты получили по условиям коалиционного договора с Центристской партией.

Кандидаты на должности были утверждены на состоявшемся в четверг заседании правления тартуского округа и фракции реформистов, сообщил в пятницу, 3 ноября, портал ERR Uudised.

На пост мэра Тарту утверждена кандидатура Урмаса Клааса, занимающего этот пост с апреля 2014 года.

Три доставшихся реформистам должности вице-мэров займут Раймонд Тамм, Рено Лайдре и Тийа Теппан.

Зампредседателя горсобрания станет Эне Эргма, а еще четыре реформиста - Вельо Ипитс, Михкель Леэс, Верни Лоодмаа и Тоомас Капп - станут председателями комиссий.

Фракцию Партии реформ в горсобрании Тарту возглавил Михкель Леэси, а его заместителем был избран Тоомас Капп.

Первое заседание горсобрания, на котором будут официально избраны его председатель и зампредседателя, состоится 7 ноября, а еще через неделю будет утвержден состав городской администрации.

По итогам состоявшихся 15 октября муниципальных выборов Партия реформ заключила в Тарту коалиционное соглашение с Центристской партией. Коалиция контролирует 27 из 49 мест в горсобрании, из которых 20 мест принадлежат реформистам.

В тартуском горсобрании также представлены социал-демократы (8 мест), Консервативная народная партия (EKRE, 6 мест), Союз отечества и Res Publica (IRL, 3 места) и два избирательных союза с пятью местами.