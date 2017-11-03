За десять месяцев в Эстонии в пожарах погибли 32 человека, сообщил BNS в пятницу пресс-секретарь Спасательного департамента.

Дважды в год департамент уточняет данные о погибших с другими ведомствами. В результате по состоянию на 1 ноября к прежней статистике добавилось 6 погибших в огне. Пресс-секретарь пояснил, что эти случаи не отражаются в статистике автоматически, поскольку это те случаи, когда спасатели не получали вызов на пожары.

В начале октября Спасательный департамент сообщил, что за девять месяцев года в 20 пожарах погиб 21 человек. Поскольку в октябре в пожарах погибли пять человек, а уточнение данных добавило еще шесть, то получается, что за первые десять месяцев года в Эстонии в пожарах погибли в общей сложности 32 человека.

За тот же период прошлого года в пожарах погибли 30 человек, в том числе трое в октябре.

По состоянию на конец сентября в пожарах получили травмы 80 человек, за тот же период прошлого года – 69.

В среднем в течение этого периода первая спасательная бригада прибывала на место пожара с человеческими жертвами за 10,5 минуты.

12 человек, погибших в этом году в огне, стали жертвами пожаров, начавшихся от небрежного курения, 11 из них курили, засыпая в постели или в кресле. Трое человек погибли в результате пожара, вызванного неисправным электрооборудованием — нагревательными и осветительными приборами. Шесть человек погибли от отравления угарным газом.

72% погибших в пожарах были пенсионерами по старости или инвалидности, 14 погибших в пожарах (то есть 44%) находились в состоянии опьянения.