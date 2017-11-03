Новая Каледония проведет референдум о независимости от Франции

Франция достигла принципиального соглашения по проведению референдума о самоопределении Новой Каледонии, который должен состояться через год.

Об этом сообщил в пятницу, 3 ноября, телеканал BFM, передает ТАСС.

"У нас есть политическое соглашение и, быть может, что еще важнее этого соглашения - у нас есть доверие", - цитирует телеканал премьер-министра Франции Эдуара Филиппа, который отметил, что несмотря на достижения единства по вопросу в целом, над соглашением надо будет еще тщательно поработать.

В июле, выступая перед депутатами Национального собрания, Филипп заявил, что референдум пройдет не позднее ноября 2018 года.

Новая Каледония - заморское административно-территориальное образование Франции с особым статусом, который она получила в 1988 году. Предполагалось, что в 1998 году в Новой Каледонии пройдет референдум о самоопределении, но правительство Франции в 1998 году заключило соглашение о постепенной расширении автономии территории и переносе обещанного плебисцита на более поздний срок. Референдум о самоопределении Новой Каледонии, согласно этому договору, должен быть проведен не позднее 2018 года.

Новая Каледония состоит из одного большого и нескольких мелких островов в юго-западной части Тихого океана. Площадь территории - около 18 000 кв. километров, население - примерно 275 000 человек.

Экономика территории базируется на добыче никеля (25 % разведанных мировых запасов). На островах также есть залежи железа, хрома, кобальта, марганца, серебра, золота, свинца и меди.