На должность члена правления PERH претендуют 49 кандидатов

На конкурс на должность члена правления Северо-Эстонской региональной больницы (SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla - PERH) к сроку было подано 49 заявлений.

"В срок подали свои кандидатуры 49 человек. В сотрудничестве с бюро по подбору кадров Tammiste Personalibüroo мы надеемся найти нового члена правления к началу декабря. Кандидатуру нового члена правления совет утвердит, учитывая предложение председателя правления", - пояснил BNS председатель правления PERH Агрис Пеэду.

Как отмечается в объявлении по набору кадров, предприятие ищет специалиста, который будет отвечать за развитие международного сотрудничества, научно-исследовательскую деятельность, повышение квалификации медработников, развитие сектора медицинской техники и за привлечение зарубежных финансовых средств.

Кандидат должен иметь высшее образование, опыт работы управленцем в сфере медицины и поддерживания контактов на международном уровне.

PERH является крупнейшим в Эстонии заведением активного лечения, состоящим из семи клиник и обеспечивающим работой более 3800 человек. Членами правления PERH являются Агрис Пеэду и Андрус Реммельгас.

Бывшие руководители PERH были освобождены от должностей в связи с уголовным расследованием, в рамках которого им были предъявлены обвинения в коррупции.

Бывший председателя PERH Тынис Аллик, директора отдела инфотехнологий учреждения Марко Кильк и руководитель отдела питания Ану Вяхи обвинялись в коррупции.

Согласно обвинению, бывший председатель правления PERH Тынис Аллик неоднократно брал взятки, за которые он в течение многих лет гарантировал заказ услуги питания у обвиняемой в рамках того же уголовного дела фирмы. За это глава PERH неоднократно посещал за счет этой фирмы фестиваль Oktoberfest в Германии, сообщила прокуратура.

В получении взяток обвиняется и руководитель отдела питания больницы Ану Вяхи, которая, якобы, обеспечивала победу фирмы в конкурсах госзакупки на предоставление услуг больнице.

Кроме того, прокуратура обвиняет Аллика и директора отдела инфотехнологий Марко Килька в мошенничестве и присвоении средств. Согласно обвинению, Аллик и Кильк за счет фирмы-разработчика программного обеспечения для больницы ездили в зарубежные командировки, а также в отпуск вместе с членами семьи.