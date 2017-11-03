Навальный подал в московский суд иск к Путину

Оппозиционер Алексей Навальный подал в суд иск к президенту России в связи с отказами властей разных городов страны в согласовании митингов.

"Судом зарегистрирован административный иск Навального Алексея Анатольевича к президенту Российской Федерации о признании незаконными действий и бездействия последнего", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко в пятницу.

Решение о принятии иска будет принято в установленный законом срок, добавила пресс-секретарь суда.

Юрист основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов пояснил Интерфаксу, что в исковом заявлении оппозиционер просит суд признать незаконными действия главы государства, связанные, по его мнению, с массовыми отказами местных властей в разных городах согласовывать митинги. "Речь идет о взаимосвязи отказов в согласовании мероприятий по субъектам", - уточнил Жданов.

Навальный на своем сайте написал, что в суде будут представлены исчерпывающие доказательства того, как городские администрации по всей стране действуют организованно, синхронно и по явным указаниям из Москвы. По словам юриста ФБК, объем иска составляет почти 800 листов.

"Каждую неделю мы отправляем около 200 заявок и везде отказы. Абсолютно незаконные. Вы же помните, что по закону нельзя просто запретить митинг. Власть обязана предложить альтернативную площадку. (...) У нас (и у меня лично) нет ни малейших сомнений, что деятельность эта координируется из Москвы. Ну не могут чиновники во всех городах начать действовать одинаково незаконно без специальных указаний", - отметил оппозиционер.

В феврале прошлого года Тверской суд отказался приниматься к рассмотрению иск А.Навального к президенту России, который, по его мнению, допустил нарушение антикоррупционного законодательства, поскольку заявление не подлежало рассмотрению в порядке административного производства.