Оформление Mobiil-ID в интернет-среде из-за возросшей нагрузки идет медленно ({{commentsTotal}})
Ходатайство об услуге Mobiil-ID в интернет-среде politsei.ee из-за возросшей нагрузки идет медленно, подтвердили в полиции.
"Сейчас в среде ходатайствования об услуге mobiil-ID имеются проблемы, которые связаны с возросшей нагрузкой", – сказал пресс-секретарь полиции ERR Uudised.
"Мы активно занимаемся решением этой проблемы", – добавил он.
Вечером Департамент полиции и погранохраны закроет сертификаты ID-карт с риском безопасности. Те, кто не смогли обновить сертификаты, рекомендуют использовать, например, услугу mobiil-ID.
Редактор: Ирина Киреева