Мэром Вильянди избран реформист Мадис Тимпсон

За представленную коалицией кандидатуру Тимпсона проголосовали 16 депутатов горсобрания, а за представленную Социал-демократической партией (SDE) кандидатуру Хельмен Кютт проголосовали 11 депутатов, сообщило в пятницу, 3 ноября, агентство BNS.

На местных выборах в Вильянди SDE получила девять мест в 27-местном горсобрании, Партия реформ - 8, Союз Отечества и Res Publica (IRL) - 6, а Консервативная народная партия (EKRE) и Центристская партия - по 2 места.

Коалицию сформировали Партия реформ, IRL и Центристская партия, которые контролируют 16 из 27 кресел в горсобрании.