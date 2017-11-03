Житель Кохтла-Ярве арестован за насилие против сожительницы

Суд дал санкцию на арест проживающего в Кохла-Ярве 57-летнего мужчины, который ударил сожительницу сковородкой по голове и нанес ей ножевую рану. Арестованный также подозревается в том, что он и раньше применял насилие к женщине.

Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщила пресс-служба Вируской окружной прокуратуры, по запросу которой суд арестовал подозреваемого.

Согласно подозрению, вечером 1 ноября в квартире дома в Кохтла-Ярве мужчина ударил свою 54-летнюю сожительницу сковородкой по голове, а затем ножом порезал ей руку. В ходе уголовного производства выяснилось, что мужчина применял физическое насилие в ее отношении и ранее.

Подозреваемый утверждает, что ничего не помнит, так как был пьян.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Натальи Фирсовой, насилие в близких отношениях является серьезной проблемой. "Потерпевшим можно помочь только в том случае, если они находят смелость больше рассказывать о своих проблемах и искать помощь. Следует помнить и о том, что у насилия нет оправданий", - добавила Фирсова.

Ведущий следователь Йыхвиского отделения полиции Александра Мюрсеп призывает всех замечать попавших в беду и сообщать о них. "Насилие в отношении близких может закончиться очень трагически, именно поэтому так важно вмешаться в него как можно раньше и сообщать о нем в полицию", - подчеркнула она.

Расследованием дела занимается Идаская префектура под руководством Вируской окружной прокуратуры.