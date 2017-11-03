К концу рабочего дня пятницы сертификаты ID-карт обновили 62 000 человек

По сообщению департамента государственной инфосистемы (RIA), на данный момент сертификаты ID-карт с риском безопасности обновили 62 000 человек.

К 10 утра сертификаты обновили 55 000 человек, то есть за шесть часов их обновило около 7000 человек, сообщается в обнародованных RIA данных.

На выходных в приоритетном порядке сертификаты смогут обновить люди, занятые в медицинской, спасательной и судебной сферах, а также в сфере безопасности. В эти выходные бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны (PPA) будут открыты для обновления сертификатов ID-карт с 10 до 15 часов.

Все ID-карты продолжат действие в качестве удостоверений личности. Карты, сертификаты которых были приостановлены, можно будет обновлять в бюро обслуживания PPA, которые с этой целью будут работать и по выходным, также продолжится дистанционное обновление.

PPA также создаст временные дополнительные варианты для помощи клиентам вне действующих бюро обслуживания. Например, сотрудники PPA будут помогать обновлять сертификаты карт сотрудникам пяти крупных больниц на месте, в Таллинне, Пярну, Ида-Вирумаа и Тарту.

В понедельник, 6 ноября, возможность дистанционного обновления будет вновь открыта для всех желающих. Сертификаты можно обновлять до 31 марта.

Риск касается примерно 800 000 ID-карт, в том числе digi-ID, карт э-резидентов и карт вида на жительство. Риск не касается mobiil-ID и выданных до октября 2014 года карт.

В начале сентября правительство, RIA и PPA сообщили, что чешские ученые выявили риск безопасности ID-карты. Насколько известно на данный момент, риск не реализовался в отношении ни одной конкретной карты. На данный момент закрыта база данных публичных ключей ID-карты, поскольку без публичного ключа этот риск использовать невозможно.