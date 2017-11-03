Украина просит Google и Apple создать эмодзи борща

Соответствующая информация появилась на официальной страничке Украины в Twitter, передает ТАСС.

На страничке также опубликованы примеры эмодзи в двух вариантах: для каждой из организаций. "Делаем борщ снова великим", – отмечено в сообщении.

Recently @baekdal started an important discussion on emoji burgers. We want to go further: @Google & @Apple, time to have a borscht emoji! pic.twitter.com/b4PKqGdpyC — Ukraine / Україна (@Ukraine) October 30, 2017

Инициативы создания специальных смайликов последнее время стали популярны. В сентябре американский сенатор от штата Мэн Энгус Кинг предложил создать эмодзи омара, подчеркнув важную культурную и экономическую роль, которую играет добыча омаров для жителей региона. МИД Финляндии также неоднократно публиковал наборы национальных смайликов-эмодзи, часть которых посвящена лету, финской природе и отмечаемому 9 июня дню независимости Аландских островов. Дубайские разработчики в этом году, в свою очередь, запустили отдельное приложение с уникальным набором смайликов, которые отражают колорит арабской культуры.

Первые идеограммы и смайлики-эмодзи появились в Японии в конце 90-х годов прошлого века. Однако всемирную популярность они завоевали в 2000-х, обосновавшись на мобильных платформах iOS и Android.