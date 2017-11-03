Опрос: большая часть молодых американцев предпочитает социализм капитализму

Молодые американцы из так называемого поколения тысячелетия предпочли бы - в соотношении примерно 44% к 42% - жить при социализме, а не при капитализме.

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного в США в преддверии 100-летия Октябрьской революции в России компанией YouGov по заказу НПО "Фонд памяти жертв коммунизма", передает ТАСС.

Организаторы исследования отмечают, что еще 7% молодых участников опроса и вовсе высказались за коммунизм. Возможное объяснение этому аналитики видят в том, что большая часть американского "поколения тысячелетия" считает себя обделенной. 53% респондентов убеждены в том, что экономика США "работает против них".

"Поколение тысячелетия уже стало крупнейшим в Америке, и мы наблюдаем весьма тревожные тенденции, - сказал исполнительный директор Фонда Марион Смит. - Представители этого поколения все чаще отворачиваются от капитализма к социализму и даже коммунизму как жизнеспособной альтернативе".

У населения страны в целом взгляды более традиционные для США. Большинство участников опроса высказалось - 59% против 34% - за капитализм.

Хотя единое определение "поколения тысячелетия" отсутствует, демографы обычно включают в него людей, родившихся в США в период с начала 1980-х и до середины 1990-х или начала 2000-х годов.

В опросе, проводившемся в сентябре-октябре этого года, участвовали около 2,3 тыс. жителей США в возрасте старше 16 лет.