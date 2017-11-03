Lidl появится не только в Таллинне и Нарве, но и в Тарту

В дополнение к ранее приобретенным земельным участкам в столичном районе Ласнамяэ и в Нарве, представитель немецкого дискаунтера Lidl в Эстонии MMS Property Solutions OÜ приобрел принадлежавшую когда-то Rimi недвижимость в 11 000 кв. метров на улице Калда теэ в Тарту.

Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщило издание Postimees.

MMS Property купила недвижимость у Kinnisvaravalduse AS, которая принадлежит материнской фирме Rimi Eesti Food AS - Rimi Baltic AB. Член правления MMS Property Solutions OÜ Тарво Кубья не захотел комментировать стоимость сделки и дальнейшие планы компании.

Финский руководитель Lidl Лаури Сиппонен сказал в сентябре изданию Kauppalehti, что торговая сеть планирует открыть магазины в Эстонии и Латвии в 2020-х годах. Но он отметил, что точного графика инвестиций пока нет.

Ранее представитель Lidl приобрел земельные участки под строительство магазинов на Раадику, 11 в столичном районе Ласнамяэ, а также у Таллиннского шоссе в Нарве.