Lidl появится не только в Таллинне и Нарве, но и в Тарту

MMS Property купила недвижимость у Kinnisvaravalduse AS, которая принадлежит материнской фирме Rimi Eesti Food AS - Rimi Baltic AB. Член правления MMS Property Solutions OÜ Тарво Кубья не захотел комментировать стоимость сделки и дальнейшие планы компании.

