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Lidl появится не только в Таллинне и Нарве, но и в Тарту ({{commentsTotal}})

Экономика
Иллюстративная фотография.
Иллюстративная фотография. Автор: AFP/Scanpix
Экономика

В дополнение к ранее приобретенным земельным участкам в столичном районе Ласнамяэ и в Нарве, представитель немецкого дискаунтера Lidl в Эстонии MMS Property Solutions OÜ приобрел принадлежавшую когда-то Rimi недвижимость в 11 000 кв. метров на улице Калда теэ в Тарту.

Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщило издание Postimees.

MMS Property купила недвижимость у Kinnisvaravalduse AS, которая принадлежит материнской фирме Rimi Eesti Food AS - Rimi Baltic AB. Член правления MMS Property Solutions OÜ Тарво Кубья не захотел комментировать стоимость сделки и дальнейшие планы компании.

Финский руководитель Lidl Лаури Сиппонен сказал в сентябре изданию Kauppalehti, что торговая сеть планирует открыть магазины в Эстонии и Латвии в 2020-х годах. Но он отметил, что точного графика инвестиций пока нет.

Ранее представитель Lidl приобрел земельные участки под строительство магазинов на Раадику, 11 в столичном районе Ласнамяэ, а также у Таллиннского шоссе в Нарве.

Редактор: Андрей Крашевский

lidl в эстонии


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