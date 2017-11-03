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WADA удалила алкоголь из списка запрещенных для спортсменов веществ ({{commentsTotal}})

Спорт
Иллюстративная фотография.
Иллюстративная фотография. Автор: Creative Commons
Спорт

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) удалило из обновленного списка запрещенных веществ алкоголь и глицерол.

Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщил портал ERR Sport со ссылкой на Eesti Antidoping.

Новый список запрещенных веществ, который начнет действовать с 1 января 2018 года, WADA опубликовала 29 сентября.

Как отмечает ERR Sport, больших изменений в списке не произошло, но алкоголь больше не указан как отдельная категория запрещенных веществ (ранее он был запрещен для определенных спортивных дисциплин).

Также можно упомянуть удаление из списка глицерола.

По-прежнему запрещены как во время соревнований, так и в остальное время такие вещества, как триметазидин (содержится среди прочего в препарате Preductal) и мельдоний.

Список запрещенных WADA веществ обновляется ежегодно, публикуется осенью и вступает в силу с начала очередного года, давая спортсменам и врачам время, чтобы ознакомиться со списком и внести изменения в план лечения.

Администратором списка является WADA, которое при его составлении консультируется более чем с 1700 экспертами из разных стран. В этом году проект списка комментировали и эстонские эксперты.

Редактор: Андрей Крашевский

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