В Нарве бюро Департамента полиции и погранохраны будет работать в выходные до 15 часов

В пятницу очереди желающих обновить сертификаты ID-карты выстроились в бюро Департамента полиции и погранохраны и в Нарве, передает "Актуальная камера".

Ждать, пока на табло загорится заветный номер, приходилось по полтора-два часа. Многие не выдерживали – разворачивались и уходили, рассчитывая, что обновить сертификаты удастся в течение выходных. В Нарве это можно сделать в субботу и воскресенье до трех часов дня.

По словам нарвитян, отстоявших очередь, процедура занимает около семи минут на человека.