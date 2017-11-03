Все бюро обслуживания полиции будут работать в субботу и воскресенье для обновления ID-карт

В связи с решением приостановить действие необновленных сертификатов уязвимых ID-карт в ночь на 4 ноября, бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны по всей Эстнии будут открыты в субботу и воскресенье с 10 до 15 часов.

Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

В сообщении подчеркивается, что по выходным бюро будут обслуживать клиентов только по вопросам, связанным с обновлением сертификатов уязвимых ID-карт.

"В наших бюро обслуживания на выходных мы будем помогать клиентам только с тремя самыми важными сейчас темами: обновить сертификаты ID-карт, активировать mobiil-ID и получить уже готовый документ," - сказала руководитель бюро идентитета и статусов департамента Маргит Ратник.

Она добавила, что несмотря на то, что бюро обслуживания работают с максимальным числом сотрудников, длинные очереди неизбежны.

"Мы делаем все для того, чтобы обслуживать людей быстро и без сбоев. Однако мы просим людей отнестись к возникшим неудобствам с пониманием. Также просим до того, как прийти в бюро, оценить, насколько эти необходимо. Если вопрос несрочный, то просим прийти в бюро обслуживания позже", - добавила Ратник.

В двух таллиннских, пярнуском и тартуском бюро в субботу с 10 до 15 часов будут находиться представители мобильного оператора Elisa Eesti, при помощи которых желающие смогут оформить договор о mobiil-ID. "Mobiil-ID можно активировать на месте в компьютере для клиентов или с помощью наших сотрудников", - добавила Ратник.

Департамент полиции и погранохраны создает дополнительные возможности для того, чтобы помочь людям обновить сертификаты. Например, сотрудники департамента помогут обновить сертификаты работникам пяти крупных больниц в Таллинне, Пярну, Ида-Вирумаа и Тарту на местах.

Часы работы бюро обслуживания с 4 ноября

Таммсааре, Пинна, Тарту, Пярну: Пн-Пт 9-18, Сб-Вс 10-15

Йыхви: Пт, Вт, Ср, Пт 9-17, Чт 9-18, Сб-Вс 10-15

Нарва, Раквере, Йыгева, Пылва, Выру, Вильянди, Валга: Пт, Вт, Ср, Пт 9-17, Чт 9-18; Сб-Вс 10-15

Рапла, Пайде, Хаапсалу, Курессааре: Пн-Пт 9-17, Сб-Вс 10-15

Кярдла: Пт-Чт 9-17, Сб-Вс 10-15

Ранее полиция сообщала, что 12 ноября будут открыты временные пункты для обновления ID-карт в торговых центрах Ülemiste в Таллинне, Lõunakeskus в Тарту, Kaubamajakas в Пярну, Astri в Нарве и Jewe в Йыхви. В таких пунктах обновить ID-карты помогут сотрудники Департамента полиции и погранохраны.

Вопросы и ответы

По техническим вопросам, связанным с сертификатами ID-карты, можно обращаться на круглосуточную линию помощи 1777 или +372 677 3377. Прочую информацию можно получить по инфотелефону Департамента полиции и погранохраны 612 3000, которая до полуночи 5 ноября будет работать круглосуточно.

Информацию об обновлении сертификатов можно найти на веб-сайтах программного обеспечения для ID-карт и полиции.

Проверить необходимость обновления сертификатов Вашей ID-карты можно здесь.

Кому нужно обновить ID-карту

ID-карту необходимо обновить, если вы используете PIN-коды своей ID-карты очень часто, и у вас нет других средств аутентификации.

ID-карту не нужно обновлять, если:

- вы не пользуетесь PIN-кодами своей ID-карты;

- ваша ID-карта выдана до 16 октября 2014;

- ваша карта с видом на жительство выдана до 17 декабря 2014;

- ваша ID-карта (карта с видом на жительство) выдана после 26 октября 2017.

С обновлением ID-карты можно не торопиться, если:

- вы пользуетесь mobiil-ID или каким-либо другим способом аутентификации;

- если в ближайшем будущем Вы не собираетесь пользоваться электронными услугами на базе ID-карты.

В качестве удостоверяющего личность документа все карты будут сохранять действие до конца указанного на них срока. Обновленная карта также не требуется для покупки лекарств по электронному рецепту.

Подробнее об обновлении сертификатов и ответы на часто задаваемые вопросы можно прочитать здесь.

Проблема уязвимости ID-карт

В период после 16 октября 2014 в Эстонии было выдано около 800 000 ID-карт, которые теоретически карты можно использовать для установления личности и проставления электронной подписи без самой ID-карты и без PIN-кодов к ней.

Разработанное Департаментом государственной инфосистемы (RIA) техническое решение предусматривает обновление программного обеспечения уязвимых ID-карт, которое должно устранить этот риск. Однако, как признают сами разработчики, это решение не совершенно. В частности, за сутки оно позволяет обновить не более 15 000 карт.

Поскольку уязвимых карт насчитывается около 800 000, и они будут 4 ноября отключены от электронных услуг, многие их владельцы несколько недель не смогут пользоваться такими услугами. Однако, как отметили в RIA, около полумиллиона владельцев таких ID-карт не пользуются их электронными функциями.

Уязвимые карты можно обновить в собственном компьютере или бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны до 31 марта 2018 года, а с 1 апреля сертификаты не обновленных ID-карт будут аннулированы по соображениям безопасности. Обновить карту с аннулированными сертификатами уже не получится, и ее владельцу придется ходатайствовать о получении новой карты.