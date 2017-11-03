Проблемы с ID-картами застали врасплох бухгалтеров Эстонии

Фирма Leinonen предоставляет услуги экономического характера по всей Восточной Европе и Скандинавии. Всего у компании 1100 клиентов, причем 200 в Эстонии. Обслуживают всех клиентов 30 бухгалтеров, у половины из которых, как выяснилось имеются проблемы с ID-картами. В сложившейся ситуации фирма не знает как им придется работать в следующий понедельник. Руководитель предприятия винит в сложившейся ситуации государство.

"Разумеется, виновато государство, если эстонец в своей родной стране не может понять, что ему надо делать. И государство просто принимает решение прекратить работу ID-карт", – сказал председатель правления Leinonen Ларс Петтер Лейнонен.

Председатель собрания бухгалтеров Эстонии Маргус Таммерая назвал ситуацию, при которой у бухгалтера нет альтернативного способа войти в систему учета – фантастической. По его мнению PIN-калькулятор или mobiil-ID должен быть у каждого бухгалтера как альтернатива ID-карте.

Если посмотреть на ситуацию с банками, так там сегодня наблюдалась самая обычная обстановка. В главной конторе банка SEB "Актуальной камере" сообщили, что они даже не обратили особого внимания на эту новость, потому что большинство их клиентов имеют альтернативные источники аутентификации.

"Когда мы проверили свои данные, то у нас наибольшее количество клиентов имеют необходимые альтернативы для того, чтобы использовать все банковские услуги. Это прежде всего кодовая карточка, PIN-калькулятор, mobiil-ID, Smart ID. Возможностей достаточно. Тех, кто использует только ID-карту, где-то в районе 20 000", – сказала руководитель по связям с общественностью SEB Юлия Пийльманн.

В Налогово-таможенном департаменте тоже никакой паники не наблюдается, при том что 10 ноября предприятия должны предоставить декларации по социальному и подоходному налогу. В ведомстве сообщили, что пока имеется множество альтернативных вариантов подачи заявлений, они не намерены менять финальные сроки.