Актуальная камера 3.11.2017 (20:00)

В ночь с пятницы на субботу, в 24:00, Департамент полиции и погранохраны приостановит действие сертификатов ID-карт, выданных с октября 2014 года. По данным Департамента государственных инфосистем (RIA), появление вредоносного программного обеспечения повысило вероятность взлома ID-карт. Как дальше действовать и нужно ли идти в представительство полиции, смотрите в нашей инфографике.
По сообщению департамента государственной инфосистемы (RIA), на данный момент сертификаты ID-карт с риском безопасности обновили 62 000 человек.
Журналисты программы "Инсайт" провели эксперимент - сможет ли человек в инвалидном кресле выбраться из каменной ласнамяэской западни? А именно - пересечь улицу Лаагна теэ и подняться из "канавы" наверх?
Постановка "Грибоедов. Горе от ума" молодого российского режиссера Степана Пектеева в Русском театре уже вызвала немало споров. Скорее всего, будет сломано немало копий и в дальнейшем. Потенциальным зрителям совет: никого не слушайте, сходите в театр и составьте собственное мнение, ибо трактовок увиденного может быть масса. Ниже прилагается лишь одна из них.
В субботу на телеканале ETV+ в эфир выйдет первый выпуск восьмисерийного авторского проекта Александра Хоботова "С.В.О.И.", где собраны непридуманные истории жителей Северо-Востока Эстонии — здесь и приехавшие в регион врачи, купившие квартиры в Кохтла-Ярве на сдачу с кефира, и самые обыкновенные люди со своими обыковенными историями.
Вице-спикер Рийгикогу, лидер Партии реформ Ханно Певкур отвечает на вопросы слушателей