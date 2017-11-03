Сергей Зверев раскритиковал стилистов и прически Керсти Кальюлайд

Известный российский стилист Сергей Зверев неодобрительно отозвался о прическах президента Эстонии Керсти Кальюлайд, заявив, что она достойна лучшего и признавшись в желании самому поработать над обликом главы Эстонского государства.

Об этом Зверев заявил в пятницу, 3 ноября, в телепрограмме "ТВой вечер" на телеканале ETV+.

По словам стилиста, если бы ему пришлось выбирать, с чьей прической работать - Керсти Кальюлайд или известного своей необычной шевелюрой президента США Дональда Трампа, то он без колебаний выбрал бы работу с Кальюлайд.

"Я не знаю, что это за парикмахеры, которые мечтают его (Трампа) постричь. Это узкий круг людей хочет", - сказал Зверев.

"Я, например, мечтаю о другом. Я мечтаю сотрудничать с вашим президентом, потому что я считаю, что те стилисты, которые с ней работают - недостойные стилисты", - добавил он.

"Почему они ее все время так плохо стригут? Почему они все время делают ей такую неправильную прическу? Почему они не подскажут президенту, как нужно одеться? Ведь она очень красивая женщина, она достойна лучшего", - неодобрительно отозвался Зверев об обслуживающих Кальюлайд дизайнерах.

"Она красивая, у нее улыбка, но там должны быть другие прически", - заявил он.

Сергей Зверев - российский дизайнер причесок, абсолютный чемпион Европы и чемпион мира по парикмахерскому искусству, певец и ведущий нескольких реалити-шоу.