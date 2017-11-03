В истории с приездом проблемных детей из Германии в Эстонию не все так однозначно

Фонд Tuletorn на протяжении 18 лет привозит в Эстонию проблемных детей из Германии в целях социальной реабилитации. Однако в Эстонии их прибывание незаконно. Об этом на днях написала газета Äripäev. "Актуальная камера" разбиралась, что в этой истории правда, а что вымысел.

В Эстонии много лет действует фонд Tuletorn, который предлагает индивидуальную помощь проблемным детям из Германии. Молодые люди приезжают в Эстонию и живут в местных семьях в среднем два года, адаптируются и учатся преодолевать эмоциональные проблемы и губительные привычки. Эта схема успешно работает с 1999 года, однако на днях газета Äripäev заявила, что дети из Германии проживают в Эстонии незаконно, и Департамент социального страхования намерен приостановить деятельность фонда. Эту информацию опровергли обе стороны.

"Мы успешно сотрудничаем с фондом Tuletorn", – заверила руководитель отдела защиты детей Департамента социального страхования Эве Либлик.

Адвокат фонда Гарри Гинтер связался с "Актуальной камерой" и сообщил, что недавняя статья в газете Äripäev лжива от начала до конца. Впрочем, некоторые юридические проблемы все же имеются.

"Дети, которые приезжают из Германии, нуждаются в помощи. У них очень много проблем. Услуги, которые им предлагали в Германии, оказались неэффективными, поэтому они и приехали сюда. Естественно, что в эстонских семьях у этих детей могут возникнуть проблемы. Их решение и помощь детям находятся в компетенции местных самоуправлений", – отметила Эве Либлик.

Оказать ребенку своевременную помощь не всегда возможно, потому что у детей порой отсутствуют некоторые необходимые документы.

"Со скоростью поступления документов бывают сложности. Однако от нас это никак не зависит, поскольку обмен документами происходит на государственном уровне", – пояснила член правления фонда Tuletorn Меэли Салстрем.

Сейчас главная задача фонда – удостовериться, что у ребенка есть все необходимые бумаги. На данном этапе можно утверждать, что фонд закон не нарушает.