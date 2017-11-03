Eesti Energia планирует запустить производство печного масла из старых шин

Концерн Eesti Energia во второй половине следующего года планирует запустить производство печного масла из измельченных старых покрышек, передает "Актуальная камера".

Эту технологию концерн испытывал в течение года. Выяснилось, что при производстве масла в сланец можно добавлять до 8% резиновой крошки. Поскольку испытания были успешными, то теперь, как пишет издание "Северное побережье", концерн должен согласовать свои планы с Брюсселем.

Необходимые лицензии Eesti Energia надеется получить в третьем квартале 2018 года. Как заявили в предприятии "Актуальной камере" – в Эстонии ежегодно появляется 12 000 тонн использованных автомобильных шин, но этого количества недостаточно – старую резину нужно импортировать.