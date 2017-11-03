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В Тарту осваивают новый командный вид спорта ({{commentsTotal}})

Спорт
Лилиана Клемент, "Актуальная камера"
Спорт

В Тарту прошло соревнование по фрисби среди учеников основной школы. Это на первый взгляд обычное летнее развлечение набирает все большую популярность в Эстонии, а в мире уже давно является серьезным видом спорта, передает "Актуальная камера".

Алтимат фрисби – так называется набирающий популярность командный вид спорта, где в качестве снаряда используется летающая тарелка или фрисби. В Тарту подобное соревнование среди школьников прошло уже в пятый раз.

По словам руководителя клуба Tartu Ultimate FrisbeeТынна Сикка, в первый год приходилось много ходить по школам, разговаривать с учителями физкультуры и звать учеников на соревнования. "В этом году, когда пошли узнавать, нет ли у школ назначенных на ноябрь соревнований, нам сказали, что у них уже в планах записано соревнование по фрисби".

В игре алтимат фрисби есть свои правила: в каждой команде должно быть по пять человек, нападающая команда должна либо перехватить диск в воздухе, либо дождаться того момента, когда диск коснется земли. Если игрок атакующей команды дотронется до диска в воздухе, но не поймает его, то диск переходит к защищающейся команде.

Алтимат фрисби становится популярным как среди мальчиков, так и девочек. На следующей неделе соревнование по фрисби пройдет уже среди учащихся гимназий.

Редактор: Ирина Киреева

ultimate frisbeeфрисби


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