В субботу воздух прогреется до +10 градусов

В начале ночи будет немного облачно и сухо. Местами туман и гололед. Позднее облачность увеличится и на островах пойдет небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-10 м/с, на побережье – порывами до 15 м/с. Утром на северо-западном побережье ветер разгонится до 17 м/с. Температура воздуха – от -3 до +2, на западном побережье и островах – от +4 до +7 градусов.

Днем потеплеет до +5..+10 градусов. Временами возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-11 м/с, на побережье порывами 15-17 м/с.