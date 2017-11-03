Волостным старейшиной Сааремаа стал Мадис Каллас

Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщила "Актуальная камера".

За беспартийного Калласа, который на муниципальных выборах баллотировался по списку социал-демократов, проголосовали 20 из 31 депутатов волостного собрания.

Оппозиционный избирательный союз "Саарлане", который не привлекли к коалиционным переговорам, выдвинул против Калласа кандидатуру бывшего волостного старейшины Ориссааре Велло Рунтала.

Волостью начнет руководить управа в составе шести членов, а волостной старейшина одновременно будет выполнять функции мэра Курессааре.

Как отмечает "АК", из Социал-демократической партии в волостное собрание прошли не только депутат Рийгикогу Ханнес Хансо, но и Андрес и Хейки Хансо, т.е. 10% мест в собрании будет принадлежать семье Хансо.

В волостном собрании самого большого по территории самоуправления Эстонии представлены четыре депутата Рийгикогу, поэтому его заседания будут проходить не по четвергам, а по пятницам, чтобы дать возможность парламентариям принимать в них участие.