rus.err.ee

Пропавший в Пярну 19-летний Йоханнес до сих пор не найден ({{commentsTotal}})

Эстония
Пропавший Йоханнес.
Пропавший Йоханнес. Автор: ERR
Эстония

Полиция прекратила активные поиски на местности 19-летнего Йоханнеса, пропавшего в Пярну в ночь на 29 октября после ухода из увеселительного заведения.

Поиски будут возобновлены при поступлении новой информации, сообщили в полиции в пятницу, 3 ноября.

"Сегодня (в пятницу) поисков на местности не было, но они будут возобновлены, если появится новая информация о перемещениях Йоханнеса", - сказала представитель пярнуского отделения полиции Карин Уйбо.

По ее словам, продолжается сбор записей камер видеонаблюдения от частных лиц и учреждений, для просмотра которых потребуется время.

Ночью 29 октября Йоханнес ушел из увеселительного заведения, расположенного по улице Хоммику в Пярну, и с тех его никто не видел. Телефон молодого человека отключен. О его пропаже было объявлено 31 октября, но ведущиеся поиски пока не дали результата.

Приметы Йоханнеса: рост примерно 170 см, среднее телосложение, волосы темно-коричневые, короткая стрижка. Он может быть одет в черный свитер с белой полосой, светлые джинсы и темно-красные тенниски. 

Редактор: Андрей Крашевский

Источник: BNS



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Время ожидания в очереди в бюро обслуживания полиции составляет сейчас 1,5-2 часа.

Все бюро обслуживания полиции будут работать в субботу и воскресенье для обновления ID-карт

В связи с решением приостановить действие необновленных сертификатов уязвимых ID-карт в ночь на 4 ноября, бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны по всей Эстнии будут открыты в субботу и воскресенье с 10 до 15 часов.

ЭСТОНИЯ
с 2018 подоходный будут рассчитывать по-новому
в таллинне родилась НОВАЯ КОАЛИЦИЯ
ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Подъем с Лаагна теэ

Эксперимент "Инсайта": можно ли выбраться из "ласнамяэской канавы" на инвалидной коляске?

Журналисты программы "Инсайт" провели эксперимент - сможет ли человек в инвалидном кресле выбраться из каменной ласнамяэской западни? А именно - пересечь улицу Лаагна теэ и подняться из "канавы" наверх?

ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
"Горе от ума" в Русском театре.

Виктор Сольц: Горы от ума

Постановка "Грибоедов. Горе от ума" молодого российского режиссера Степана Пектеева в Русском театре уже вызвала немало споров. Скорее всего, будет сломано немало копий и в дальнейшем. Потенциальным зрителям совет: никого не слушайте, сходите в театр и составьте собственное мнение, ибо трактовок увиденного может быть масса. Ниже прилагается лишь одна из них.

ЭКОНОМИКА
02.11

СМИ: Linda Line может продать свое единственное скоростное судно в Грецию

02.11

Пассажиропоток Таллиннского аэропорта вырос в октябре на 22%

02.11

Свободники и EKRE хотят сократить расходы Канцелярии президента

02.11

Гидроэлектростанция Linnamäe на реке Ягала продана с аукциона

02.11

Квартальная прибыль Facebook равна половине годового бюджета Эстонии

СПОРТ
КУЛЬТУРА

В эфир ETV+ выйдет авторский сериал о жизни в Ида-Вирумаа

В субботу на телеканале ETV+ в эфир выйдет первый выпуск восьмисерийного авторского проекта Александра Хоботова "С.В.О.И.", где собраны непридуманные истории жителей Северо-Востока Эстонии — здесь и приехавшие в регион врачи, купившие квартиры в Кохтла-Ярве на сдачу с кефира, и самые обыкновенные люди со своими обыковенными историями.

Председательство Эстонии в ЕС
Радио 4
ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
22:15

Пропавший в Пярну 19-летний Йоханнес до сих пор не найден

22:05

Волостным старейшиной Сааремаа стал Мадис Каллас

22:00

В субботу воздух прогреется до +10 градусов

21:52

В Тарту осваивают новый командный вид спорта

21:21

Eesti Energia планирует запустить производство печного масла из старых шин

21:15

В истории с приездом проблемных детей из Германии в Эстонию не все так однозначно

21:10

Сергей Зверев раскритиковал стилистов и прически Керсти Кальюлайд

21:08

Олег Осиновский нацелен на участие в конкурсе по реконструкции метро в Тбилиси Обновлено

20:54

Почти 70 нарвских таксистов освоили азы эстонского языка Обновлено

20:48

Проблемы с ID-картами застали врасплох бухгалтеров Эстонии

20:40

Актуальная камера 3.11.2017 (20:00)

20:25

Все бюро обслуживания полиции будут работать в субботу и воскресенье для обновления ID-карт

19:55

В Таллинне подвели итоги предвыборного периода в школах

19:34

WADA удалила алкоголь из списка запрещенных для спортсменов веществ

Полезно знать

Топ читаемости
01.11

Реформа налогообложения коснется и пенсионеров

10:34

В Нарве останется всего один вице-мэр Обновлено

02.11

Правительство приостановит действие сертификатов почти 760 000 ID-карт с вечера 3 ноября Обновлено

01.11

С нового года для 130 000 человек будет сложнее рассчитывать подоходный налог

14:26

Простая схема: как вести себя в кризис системы ID-карт

13:46

Больше всего из-за налоговой реформы потеряют работающие пенсионеры с большой зарплатой

08:25

Спровоцировавший ДТП под Нарвой нетрезвый водитель превысил допустимую скорость

21:08

Олег Осиновский нацелен на участие в конкурсе по реконструкции метро в Тбилиси Обновлено

10:23

Выбор Луйка замом Кылварта вызвал сильную критику среди оппозиции

02.11

Finnair взвешивает пассажиров перед полетом

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
19:55

В Таллинне подвели итоги предвыборного периода в школах

12:11

С 2018 года система прожиточного пособия станет более гибкой

12:11

Марек Страндберг: "зеленым" придется нелегко в новой коалиции

10:31

В Таллинне подведут итоги предвыборного периода в школах

09:11

В Тарту обсудят мотивацию беженцев учить эстонский язык

09:11

В пятницу днем местами осадки, +2..+7

08:12

Репс представила Эстонию на Генеральной конференции ЮНЕСКО во Франции

02.11

Налогово-таможенный департамент сможет отслеживать связанные с топливом сделки

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: