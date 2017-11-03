Пропавший в Пярну 19-летний Йоханнес до сих пор не найден

Полиция прекратила активные поиски на местности 19-летнего Йоханнеса, пропавшего в Пярну в ночь на 29 октября после ухода из увеселительного заведения.

Поиски будут возобновлены при поступлении новой информации, сообщили в полиции в пятницу, 3 ноября.

"Сегодня (в пятницу) поисков на местности не было, но они будут возобновлены, если появится новая информация о перемещениях Йоханнеса", - сказала представитель пярнуского отделения полиции Карин Уйбо.

По ее словам, продолжается сбор записей камер видеонаблюдения от частных лиц и учреждений, для просмотра которых потребуется время.

Ночью 29 октября Йоханнес ушел из увеселительного заведения, расположенного по улице Хоммику в Пярну, и с тех его никто не видел. Телефон молодого человека отключен. О его пропаже было объявлено 31 октября, но ведущиеся поиски пока не дали результата.

Приметы Йоханнеса: рост примерно 170 см, среднее телосложение, волосы темно-коричневые, короткая стрижка. Он может быть одет в черный свитер с белой полосой, светлые джинсы и темно-красные тенниски.