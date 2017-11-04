rus.err.ee

ДТП c автобусом в Пярнумаа: водитель погиб, двое пассажиров в больнице ({{commentsTotal}})

Эстония
Иллюстративная фотография.
Иллюстративная фотография. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония

В субботу утром в волости Тахкуранна Пярнуского уезда произошло ДТП с пассажирским автобусом, водитель которого погиб.

Авария произошла около 7 утра на 142-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла, когда автобус вылетел с дороги и врезался в дерево, сообщило 4 ноября издание Pärnu Postimees.

По первоначальным данным, в автобусе находились несколько десятков пассажиров, двоих из которых скорая помощь доставила в больницу.

Пассажирам потребовалась помощь спасателей, чтобы выбраться из автобуса.

Движение в месте аварии было ограничено.

Редактор: Андрей Крашевский

дтп автобус авария


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

кризис системы ID-карт
Время ожидания в очереди в бюро обслуживания полиции составляет сейчас 1,5-2 часа.

Все бюро обслуживания полиции будут работать в субботу и воскресенье для обновления ID-карт

В связи с решением приостановить действие необновленных сертификатов уязвимых ID-карт в ночь на 4 ноября, бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны по всей Эстнии будут открыты в субботу и воскресенье с 10 до 15 часов.

новости
ЭСТОНИЯ
с 2018 подоходный будут рассчитывать по-новому
ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
This Is A Limited Edition (Англия)

Riga Fashion Week: модно быть спортивной и женственной одновременно

Показанные на прошлой неделе в Риге коллекции весна-лето 2018 латвийских дизайнеров объединяет одна общая черта - сочетание тонких тканей и нежных женственных расцветок со спортивными элементами и обувью, что в совокупности придает более молодой облик любой женщине.

ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
"Горе от ума" в Русском театре.

Виктор Сольц: Горы от ума

Постановка "Грибоедов. Горе от ума" молодого российского режиссера Степана Пектеева в Русском театре уже вызвала немало споров. Скорее всего, будет сломано немало копий и в дальнейшем. Потенциальным зрителям совет: никого не слушайте, сходите в театр и составьте собственное мнение, ибо трактовок увиденного может быть масса. Ниже прилагается лишь одна из них.

ЭКОНОМИКА
02.11

СМИ: Linda Line может продать свое единственное скоростное судно в Грецию

02.11

Пассажиропоток Таллиннского аэропорта вырос в октябре на 22%

02.11

Свободники и EKRE хотят сократить расходы Канцелярии президента

02.11

Гидроэлектростанция Linnamäe на реке Ягала продана с аукциона

02.11

Квартальная прибыль Facebook равна половине годового бюджета Эстонии

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Председательство Эстонии в ЕС
Радио 4
ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
10:38

Netflix разорвал сотрудничество с Кевином Спейси после секс-скандала

10:15

ДТП c автобусом в Пярнумаа: водитель погиб, двое пассажиров в больнице

10:04

Керсти Кальюлайд поможет изготовить ковер к столетию Эстонской Республики

01:23

Riga Fashion Week: модно быть спортивной и женственной одновременно

03.11

Пропавший в Пярну 19-летний Йоханнес до сих пор не найден

03.11

Волостным старейшиной Сааремаа стал Мадис Каллас

03.11

В субботу воздух прогреется до +10 градусов

03.11

В Тарту осваивают новый командный вид спорта

03.11

Eesti Energia планирует запустить производство печного масла из старых шин

03.11

В истории с приездом проблемных детей из Германии в Эстонию не все так однозначно

03.11

Сергей Зверев раскритиковал стилистов и прически Керсти Кальюлайд

03.11

Олег Осиновский нацелен на участие в конкурсе по реконструкции метро в Тбилиси Обновлено

03.11

Почти 70 нарвских таксистов освоили азы эстонского языка Обновлено

03.11

Проблемы с ID-картами застали врасплох бухгалтеров Эстонии

Полезно знать

Топ читаемости
01.11

Реформа налогообложения коснется и пенсионеров

03.11

Простая схема: как вести себя в кризис системы ID-карт

03.11

В Нарве останется всего один вице-мэр Обновлено

03.11

Больше всего из-за налоговой реформы потеряют работающие пенсионеры с высокой зарплатой

03.11

Сергей Зверев раскритиковал стилистов и прически Керсти Кальюлайд

03.11

Все бюро обслуживания полиции будут работать в субботу и воскресенье для обновления ID-карт

01.11

С нового года для 130 000 человек будет сложнее рассчитывать подоходный налог

03.11

Lidl появится не только в Таллинне и Нарве, но и в Тарту

03.11

Олег Осиновский нацелен на участие в конкурсе по реконструкции метро в Тбилиси Обновлено

03.11

Пытавшийся поджечь себя в центре Нарвы пенсионер получил 10 суток ареста

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
03.11

В Таллинне подвели итоги предвыборного периода в школах

03.11

С 2018 года система прожиточного пособия станет более гибкой

03.11

Марек Страндберг: "зеленым" придется нелегко в новой коалиции

03.11

В Таллинне подведут итоги предвыборного периода в школах

03.11

В Тарту обсудят мотивацию беженцев учить эстонский язык

03.11

В пятницу днем местами осадки, +2..+7

03.11

Репс представила Эстонию на Генеральной конференции ЮНЕСКО во Франции

02.11

Налогово-таможенный департамент сможет отслеживать связанные с топливом сделки

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: