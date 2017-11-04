ДТП c автобусом в Пярнумаа: водитель погиб, двое пассажиров в больнице

В субботу утром в волости Тахкуранна Пярнуского уезда произошло ДТП с пассажирским автобусом, водитель которого погиб.

Авария произошла около 7 утра на 142-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла, когда автобус вылетел с дороги и врезался в дерево, сообщило 4 ноября издание Pärnu Postimees.

По первоначальным данным, в автобусе находились несколько десятков пассажиров, двоих из которых скорая помощь доставила в больницу.

Пассажирам потребовалась помощь спасателей, чтобы выбраться из автобуса.

Движение в месте аварии было ограничено.