ДТП c автобусом в Пярнумаа: водитель погиб, двое пассажиров в больнице ({{commentsTotal}})
В субботу утром в волости Тахкуранна Пярнуского уезда произошло ДТП с пассажирским автобусом, водитель которого погиб.
Авария произошла около 7 утра на 142-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла, когда автобус вылетел с дороги и врезался в дерево, сообщило 4 ноября издание Pärnu Postimees.
По первоначальным данным, в автобусе находились несколько десятков пассажиров, двоих из которых скорая помощь доставила в больницу.
Пассажирам потребовалась помощь спасателей, чтобы выбраться из автобуса.
Движение в месте аварии было ограничено.
Редактор: Андрей Крашевский