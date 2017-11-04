Netflix разорвал сотрудничество с Кевином Спейси после секс-скандала

Об этом в субботу, 4 ноября, сообщила Русская служба Би-би-си.

Ранее Netflix на неопределенное время приостановила производство популярного сериала "Карточный домик" (House of Cards) о политической жизни американской столицы. Обладатель кинопремии "Оскар" Кевин Спейси играл в сериале одну из главных ролей и также работал исполнительным продюсером. Теперь компания объявила, что отказывается от любой совместной работы с актером.

"Netflix не будет участвовать в каком-либо дальнейшем производстве "Карточного домика" с участием Кевина Спейси [...] Мы также решили, что не будем продолжать работать над выпуском фильма "Гор", в котором Кевин Спейси участвовал как актер и продюсер", - говорится в заявлении компании.

Скандал вокруг Спейси разгорелся после того, как американский актер Энтони Рэпп, известный по роли лейтенанта Стамеца в сериале "Звездный путь: Дискавери", пожаловался на сексуальные домогательства со стороны Спейси в 1986 году. Сам Спейси заявил, что не помнит такого случая, но принес Рэппу свои извинения.

При этом актер отметил, что история Рэппа дала ему мужества признаться в своей гомосексуальности, хотя это заявление Кевина Спейси вызвало возмущенную реакцию ЛГБТ-сообщества в США.

После истории с Рэппом мужчина в Великобритании также обвинил Спейси в сексуальных домогательствах, которые произошли в 2008 году, а телекомпания CNN сообщила, что съемочная площадка "Карточного домика" превратилась в "токсичное" место из-за постоянных домогательств Спейси. Телекомпания ссылалась на восемь участников съемок, попросивших о своей анонимности.

По словам Энтони Рэппа, рассказать об инциденте со Спейси он решил на фоне скандала, развернувшегося вокруг американского продюсера Харви Вайнштейна.