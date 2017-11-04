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Сертификаты уязвимых ID-карт приостановлены, карты обновили 80 000 человек ({{commentsTotal}})

Эстония
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Иллютративная фотография.
Иллютративная фотография. Автор: ERR
Эстония

В полночь 3 ноября было приостановлено действие сертификатов 730 000 ID-карт с выявленной уязвимостью. К вечеру субботы сертификаты своих ID-карт обновили около 80 000 человек.

Об этом в субботу, 4 ноября, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны (ДПП).

"По состоянию на 17 часов сегодняшнего дня свои ID-карты дистанционно обновили более 10 000 человек. В открытых до 15 часов бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны были обновлены сертификаты 2800 человек. Всего на данный момент обновлено 80 000 ID-карт, из них 57 000 дистанционно и 23 000 в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны", - говорится в сообщении.

Ранее Департамент государственной инфосистемы (RIA) в совместном пресс-релизе с ДПП сообщил о приостановке действия необновленных сертификатов ID-карт в ночь на субботу, что исключает возможность кражи цифровой идентичности владельцев таких документов.

Руководитель отдела решения инцидентов RIA Клайд Мяги сказал, что приложение дистанционного обновления карт хорошо выдержало нагрузку, и за двое суток карты обновили более 35 000 человек.

"Наши техники устранили те сбои, которые возникли в первые дни из-за перегрузки. Мы постоянно следим за нагрузкой на приложение и в последние дни почти все обновления прошли успешно", - сказал Мяги.

В сообщении отмечается, что с середины дня пятницы и до позднего вечера воскресенья дистанционное обновление ID-карты открыто прежде всего тем владельцам ID-карт, которые используют карту для работы.

"Из-за приостановки сертификатов не может остановиться работа врачей, медсестер, аптекарей, а также представителей других жизненно важных сфер. Этим людям мы разослали сообщения с просьбой обновить свои ID-карты на этих выходных", - сказала главный специалист бюро идентичности и статусов ДПП Мерлин Мянгель.

Она подчеркнула, что с начала ноября штат бюро обслуживания и справочная служба полиции были расширены, и многие сотрудники работают сверхурочно. Тем не менее, бюро обслуживания ДПП с трудом справляются с наплывом клиентов: в пятницу время ожидания в очереди для обновления сертификатов в крупных бюро обслуживания составило два часа.

Время работы бюро обслуживания по всей Эстонии было продлено на час в будние дни. Кроме того, бюро работают с 10:00 до 15:00 в субботу и воскресенье.

В субботу утром обновление ID-карт в бюро обслуживания было прервано на 1-2 часа из-за технического сбоя.

Информацию о времени работы бюро можно найти здесь.

Приостановленные сертификаты можно обновить как в своем компьютере, так и в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны до 31 марта 2018 года. Карту с приостановленными сертификатами нельзя использовать для электронных услуг, но она действует в качестве удостоверяющего личность документа, предъявления дигирецепта и карты клиента.

Проблема уязвимости ID-карт

В период после 16 октября 2014 года в Эстонии было выдано около 800 000 ID-карт, которые теоретически можно использовать для установления личности и проставления электронной подписи без самой ID-карты и без PIN-кодов к ней.

Разработанное Департаментом государственной инфосистемы (RIA) техническое решение предусматривает обновление программного обеспечения уязвимых ID-карт, которое должно устранить этот риск. Однако, как признают сами разработчики, это решение не совершенно. В частности, за сутки оно позволяет обновить не более 15 000 карт.

Поскольку уязвимых карт было выдано около 800 000, и к моменту приостановки действия их сертификатов 4 ноября таких карт остается около 730 000, многие их владельцы несколько недель не смогут пользоваться электронными услугами. Однако, как отметили в RIA, около полумиллиона владельцев таких ID-карт не пользуются их электронными функциями.

Уязвимые карты можно обновить в собственном компьютере или бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны до 31 марта 2018 года, а с 1 апреля сертификаты не обновленных ID-карт будут аннулированы по соображениям безопасности. Обновить карту с аннулированными сертификатами уже не получится, и ее владельцу придется ходатайствовать о получении новой карты.

В качестве удостоверяющего личность документа все карты будут сохранять действие до конца указанного на них срока. Обновленная карта также не требуется для покупки лекарств по электронному рецепту.

Дополнительную информацию об обновлении ID-карт можно посмотреть здесь.

Редактор: Андрей Крашевский

уязвимость id-карт департамент государственной инфосистемыуязвимые id-карты


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