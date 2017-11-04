В субботу утром отказала система обновления сертификатов ID-карт в большинстве бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны (ДПП), в связи с чем не было возможности обновлять ID-карты в полиции. В течение двух часов работоспособность системы во всех бюро была восстановлена.

Об этом в субботу, 4 ноября, сообщила пресс-служба ДПП.

"На данный момент ID-карты можно обновлять во всех бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны по всей Эстонии и технические проблемы устранены", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что в Таллинне в бюро на Таммсааре и Пинна очередей практически нет, а в Нарве, Йыхви и Тарту клиентам бюро обслуживания полиции придется подождать немного дольше.

Обновление ID-карт было прекращено практически во всех бюро обслуживания полиции в субботу около 11:00. Причиной приостановки стал технический сбой в системе.

В связи с решением приостановить действие необновленных сертификатов уязвимых ID-карт в ночь на 4 ноября, бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны по всей Эстонии будут открыты в субботу и воскресенье с 10 до 15 часов.

В выходные в бюро возможно только обновить сертификаты, активировать Mobiil-ID или получить новые документы.