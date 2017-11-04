Рыйвас отказался отвечать, ночевал ли он на вилле Асвана в Сингапуре

Бывший премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас, который был вынужден подать в отставку с поста вице-спикера Рийгикогу из-за скандала с сексуальными домогательствами во время поездки в Малайзию, не стал комментировать утверждение, что он также останавливался на вилле почетного консула Эстонии в Сингапуре Сонни Асвана.

"Я не отчитываюсь перед общественностью и в том, где я провожу свои остальные выходные. В любом случае это выходит за рамки необходимого общественного внимания", - сказал Рыйвас в опубликованном 4 ноября интервью субботнему приложения к изданию Eesti Päevaleht.

По словам политика, он находился в Бали только на выходных, и это не стоило налогоплательщикам ни цента.

Рыйвас также отверг проведенную журналистом параллель с делом Эдгара Сависаара, которого сейчас находится под судом в том числе за то, что расходы бывшего лидера центристов на поездку в Испанию оплатил бизнесмен Александр Кофкин.

"Если я правильно помню, там дело было связано и с тем, что в обмен на то, что он (Сависаар - прим. ред.) за счет Кофкина останавливался в гостинице, он дал без конкурса площади под киоски с хотдогами. Я ни одного коррупционного действия не совершал", - сказал Рыйвас.

В начале октября СМИ сообщили о вечеринке в Малайзии с участием нескольких членов эстонской бизнес-делегации, где некоторые представители Эстонии позволили себе недостойное поведение по отношению к женщинам. Наиболее серьезные обвинения были выдвинуты против Таави Рыйваса, который публично извинился за свое поведение и подал в отставку с поста вице-спикера Рийгикогу.