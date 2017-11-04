Полиция в субботу эвакуировала на два часа здание Таллиннского аэропорта для проверки сообщения о подозрительном предмете в багаже одного из пассажиров, которым оказалась секс-игрушка.

Об этом в субботу, 4 ноября, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны (ДПП).

В сообщении отмечается, что подозрительный предмет был обнаружен в 10:46 при проверке багажа в аэропорту. На место были вызваны саперы и полиция, которые для предотвращения риска эвакуировали аэропорт.

При проверке выяснилось, что в багаже была предназначенная для мужчин электрическая секс-игрушка.

Допуск пассажиров в аэропорт возобновился в 13:10.

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