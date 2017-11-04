Последний в сезоне матч лидеров чемпионата Эстонии по футболу - таллиннских клубов "Левадия" и "Флора", который состоялся в субботу на стадионе "Кадриорг", завершился без забитых мячей.

Во второй половине матча "Флора" играла в большинстве после того, как камерунский легионер "Левадии" Гандо на 59-й минуте заработал красную карточку. Однако лидер чемпионата не смог реализовать это преимущество.

Турнирного значения матч не имел, поскольку "Флора" досрочно обеспечила чемпионский титул, а "Левадия" гарантировала второе место первенства.

В других матчах последнего тура чемпионата "Инфонет" в гостях сыграл вничью с тартуской "Таммекой" (1:1), "Пайде" дома одолел пярнуский "Вапрус" (3:2), а вильяндский "Тулевик" в гостях победил силламяэский "Калев" (1:0).

С крупным счетом завершился матч "Нымме Калью" с нарвским "Трансом", в котором столичная команда дома разгромила нарвитян со счетом 8:1. Интересно, что счет на второй минуте матча открыл игрок "Транса" Виктор Плотников, а последний мяч забил с пенальти на 83-й минуте вратарь "Нымме Калью" Виталий Телеш.

Итоговая турнирная таблица чемпионата Эстонии:

"Флора" - 90 очков

"Левадия" - 84 очка

"Нымме Калью" - 78 очков

"Инфонет" - 65 очков

"Транс" - 45 очков

"Пайде" - 38 очков

"Таммека" - 37 очков

"Калев Силламяэ" - 36 очков

"Тулевик" - 28 очков

"Вапрус" - 8 очков