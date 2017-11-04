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LIVE: "Флора" встречается с "Левадией" в последнем туре чемпионата Эстонии ({{commentsTotal}})

Спорт
"Флора" и "Левадия". Автор: Сийм Семискар/ERR Sport
Спорт

В субботу в 13:00 на стадионе "Кадриорг" начался матч лидеров чемпионата Эстонии по футболу - таллиннских клубов "Левадия" и "Флора".

Прямую трансляцию матча ведет телеканал ETV+. Комментируют спортивные журналисты ERR Игорь Савельев и Алексей Маргиев.

Турнирного значения матч не имеет, поскольку "Флора" досрочно обеспечила чемпионский титул, а "Левадия" гарантировала второе место первенства.

Редактор: Андрей Крашевский



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LIVE: "Флора" vs "левадия"
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