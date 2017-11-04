LIVE: "Флора" встречается с "Левадией" в последнем туре чемпионата Эстонии ({{commentsTotal}})
В субботу в 13:00 на стадионе "Кадриорг" начался матч лидеров чемпионата Эстонии по футболу - таллиннских клубов "Левадия" и "Флора".
Прямую трансляцию матча ведет телеканал ETV+. Комментируют спортивные журналисты ERR Игорь Савельев и Алексей Маргиев.
Турнирного значения матч не имеет, поскольку "Флора" досрочно обеспечила чемпионский титул, а "Левадия" гарантировала второе место первенства.
Редактор: Андрей Крашевский