В объективе "АК+": кризис с ID-картами, симптомы депрессии и эстонское карате ({{commentsTotal}})
Очередной выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера+" выйдет в эфир в воскресенье, 5 ноября.
В программе:
Проблема государственного значения. Все об ID-картах, обновлениях и рисках безопасности в репортаже Николая Лощина.
Депрессия или хандра? Симптомы и последствия чумы нашего времени в репортаже Таисии Дмитриевой.
Эстонское карате. О перспективах японского боевого единоборства в Эстонии расскажет спортивный обозреватель Игорь Савельев.
Смотрите уже в это воскресенье в 20:00 на ETV+. Ведущий выпуска - Николай Лощин.
Редактор: Андрей Крашевский