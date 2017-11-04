"Инфонет" планирует объединиться с "Левадией"

Об этом в субботу, 4 ноября, сообщил портал ERR Sport.

По информации ERR, владелец "Инфонета" Андрей Лешкин хочет, чтобы команда вошла в состав другого столичного клуба - "Левадии", занявшего второе место в завершившемся в субботу чемпионате.

"Инфонет" был создан в 2002 году, и с 2013 года клуб играл в высшей лиге. В сезоне 2017 года ласнамяэская команда заняла 4-е место.

По словам президента Эстонского футбольного союза Айвара Похлака, решение об объединении двух клубов было ответственным в сложившейся ситуации. "Это решение клубов. Те, кто отвечают, могут принять такие решения", - сказал Похлак в интервью ERR.

"Поскольку футбольный союз провел процессы лицензирования и встречи с клубами, мы знаем довольно хорошо эмоциональную и практическую обстановку в клубах. Нам казалось, что процесс движется в этом направлении", - добавил глава футбольного союза.

По словам Похлака, стороны хотели как можно дольше избежать огласки решения. "Я не могу очень много говорить. Могу описать эмоциональные и практические установки. Вчера я два с половиной часа участвовал в собрании на эту тему", - сказал он.

"Думаю, что это в конечном счете хорошее решение с точки зрения ответственности. Я бы сказал, что там были и более плохие варианты. В детали я точно вдаваться не могу. Это дело самих клубов", - пояснил Похлак.