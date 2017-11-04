rus.err.ee

"Инфонет" планирует объединиться с "Левадией" ({{commentsTotal}})

Спорт
Автор: Сийм Семискар/ERR Sport
Спорт

Чемпион Эстонии по футболу прошлого сезона, ласнамяэский клуб "Инфонет" намерен прекратить существование в качестве отдельной команды.

Об этом в субботу, 4 ноября, сообщил портал ERR Sport.

По информации ERR, владелец "Инфонета" Андрей Лешкин хочет, чтобы команда вошла в состав другого столичного клуба - "Левадии", занявшего второе место в завершившемся в субботу чемпионате.

"Инфонет" был создан в 2002 году, и с 2013 года клуб играл в высшей лиге. В сезоне 2017 года ласнамяэская команда заняла 4-е место.

По словам президента Эстонского футбольного союза Айвара Похлака, решение об объединении двух клубов было ответственным в сложившейся ситуации. "Это решение клубов. Те, кто отвечают, могут принять такие решения", - сказал Похлак в интервью ERR.

"Поскольку футбольный союз провел процессы лицензирования и встречи с клубами, мы знаем довольно хорошо эмоциональную и практическую обстановку в клубах. Нам казалось, что процесс движется в этом направлении", - добавил глава футбольного союза.

По словам Похлака, стороны хотели как можно дольше избежать огласки решения. "Я не могу очень много говорить. Могу описать эмоциональные и практические установки. Вчера я два с половиной часа участвовал в собрании на эту тему", - сказал он.

"Думаю, что это в конечном счете хорошее решение с точки зрения ответственности. Я бы сказал, что там были и более плохие варианты. В детали я точно вдаваться не могу. Это дело самих клубов", - пояснил Похлак.

Редактор: Андрей Крашевский



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

кризис системы ID-карт
В бюро обслуживания полиции пропали очереди.
| Таллиннские бюро полиции после отказа системы опустели

Бюро обслуживания полиции восстановили работу после сбоя в системе |Таллиннские бюро полиции после отказа системы опустели

В субботу утром отказала система обновления сертификатов ID-карт в большинстве бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны (ДПП), в связи с чем не было возможности обновлять ID-карты в полиции. В течение двух часов работоспособность системы во всех бюро была восстановлена, но очереди из желающих обновить ID-карты в Таллинне пропали.

новости
ЭСТОНИЯ
с 2018 подоходный будут рассчитывать по-новому
ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
This Is A Limited Edition (Англия)

Riga Fashion Week: модно быть спортивной и женственной одновременно

Показанные на прошлой неделе в Риге коллекции весна-лето 2018 латвийских дизайнеров объединяет одна общая черта - сочетание тонких тканей и нежных женственных расцветок со спортивными элементами и обувью, что в совокупности придает более молодой облик любой женщине.

ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
"Горе от ума" в Русском театре.

Виктор Сольц: Горы от ума

Постановка "Грибоедов. Горе от ума" молодого российского режиссера Степана Пектеева в Русском театре уже вызвала немало споров. Скорее всего, будет сломано немало копий и в дальнейшем. Потенциальным зрителям совет: никого не слушайте, сходите в театр и составьте собственное мнение, ибо трактовок увиденного может быть масса. Ниже прилагается лишь одна из них.

ЭКОНОМИКА
02.11

СМИ: Linda Line может продать свое единственное скоростное судно в Грецию

02.11

Пассажиропоток Таллиннского аэропорта вырос в октябре на 22%

02.11

Свободники и EKRE хотят сократить расходы Канцелярии президента

02.11

Гидроэлектростанция Linnamäe на реке Ягала продана с аукциона

02.11

Квартальная прибыль Facebook равна половине годового бюджета Эстонии

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Председательство Эстонии в ЕС
Последние новости
16:29

ФОТО: коллеги и близкие простились с Аарне Юкскюла

16:16

Юри Ратас пока не обновлял свою ID-карту

15:22

"Инфонет" планирует объединиться с "Левадией"

15:09

"Флора" сыграла по нулям с "Левадией" в последнем туре чемпионата Эстонии Обновлено

14:17

В объективе "АК+": кризис с ID-картами, симптомы депрессии и эстонское карате

13:51

ФОТО: Таллиннский аэропорт эвакуировали из-за секс-игрушки в багаже Обновлено

13:18

Бюро обслуживания полиции восстановили работу после сбоя в системе Обновлено

12:41

Рыйвас отказался отвечать, ночевал ли он на вилле Асвана в Сингапуре

11:09

ДТП c автобусом в Пярнумаа: водитель погиб, двое пассажиров в больнице Обновлено

11:07

Сертификаты уязвимых ID-карт приостановлены, обновить карты успели 70 000 человек

10:38

Netflix разорвал сотрудничество с Кевином Спейси после секс-скандала

10:04

Керсти Кальюлайд поможет изготовить ковер к столетию Эстонской Республики

01:23

Riga Fashion Week: модно быть спортивной и женственной одновременно

03.11

Пропавший в Пярну 19-летний Йоханнес до сих пор не найден

Эстония
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: