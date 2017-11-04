Юри Ратас пока не обновлял свою ID-карту

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас не стал торопиться с обновлением своей ID-карты, потому что он пользуется Mobiil-ID.

Об этом Ратас сообщил журналистам в субботу, 4 ноября, во время посещения бюро обслуживания полиции, которые были открыты на выходных для ускоренного обновления ID-карт.

"Я исходил из сказанного в новостях "Актуальной камеры" пару дней назад, что людям, у которых есть работающий Mobiil-ID, не надо сейчас приходить для обновления (ID-карты). Я пока свою ID-карту не обновлял", - сказал Ратас, который в субботу лично посетил бюро обслуживания полиции, чтобы проследить, как идет обновление сертификатов ID-карт.

"Утром системы не работали так хорошо, как мы надеялись. По всей видимости, из-за этого сообщения о сбое многие люди остались дома", - добавил он.

Ратас также извинился перед всеми, кому пришлось часами ждать в очереди. "Однако дела зашли так далеко, что главная обязанность государства - защищать данные людей. Единственная возможность заключалась в приостановке действия сертификатов (уязвимых ID-карт). Просим прощения у всех, кому пришлось ждать лишние минуты и часы", - сказал премьер-министр.