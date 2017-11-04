ФОТО: коллеги и близкие простились с Аарне Юкскюла ({{commentsTotal}})
В церкви Каарли в Таллинне состоялось прощание с актером и театральным педагогом Аарне Юкскюла, на которое прошли коллеги и близкие известного эстонского актера театра и кино.
Церемония состоялась в субботу, 4 ноября.
Аарне-Мати Юкскюла родился 21 сентября 1937 года в Таллинне. Окончил Таллиннскую 7-ю среднюю школу. С 1956 по 1957 год учился в Таллиннском педагогическом институте.
В 1961 году окончил актерский факультет Таллиннской государственной консерватории.
За свою карьеру Юкскюла работал в ведущих театрах Эстонии и много снимался в кино. Также занимался педагогической деятельностью.
С 1978 года спутницей жизни Юкскюла была актриса Эстонского драматического театра Мария Кленская.
Редактор: Андрей Крашевский