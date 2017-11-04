Покидающий пост директора ERM Тынис Лукас может вернуться в политику

Директор Эстонского национального музея (ERM) Тынис Лукас, которого с января заменит на этой должности нынешний госконтролер Алар Карис, не исключил возвращения в политику.

Об этом Лукас, который долгое время являлся членом Союза отечества и Res Publica (IRL), сообщил в интервью субботнему приложению к изданию Eesti Päevaleht.

Лукас признал, что приглашения вернуться в политику к нему поступали, но он пока не думает о вступлении в политическую партию.

"Говоря с долей шутки, кажется, что самый интересный вызов был бы пойти в министерство культуры, потому что чрезмерно забюрократизированное министерство нужно заставить снова обслуживать свою сферу, чтобы оно не мешало ее развитию", - сказал Лукас.

"Я чувствительно отношусь к проблемам общества и вижу в Эстонии вещи, которые нужно улучшить. Я думаю, как задействовать себя в реальной жизни и использовать свои навыки на какой-либо другой должности. Если у кого-то есть интересные идеи, прошу их предлагать!", - добавил директор ERM.

Лукас в очередной раз обвинил в своей отставке с поста директора музея канцлера минкульта Пааво Ныгене, с которым у Лукаса, по его словам, был целый ряд разногласий. Это привело к избранию новым директором музея Алара Кариса.

"Будучи хорошим хозяином, мы должны были аргументировать другую точку зрения, а министерству в какой-то момент это надоело, и они подумали, что было бы лучше принять более простое, конформистское и ленивое решение", - добавил Лукас.