В Мексике обнаружено месторождение нефти объемом 1,5 млрд баррелей

Об этом заявил вечером в пятницу, 3 ноября, президент Мексики Энрике Пенья Ньето, сообщило агентство ТАСС.

По словам главы государства, речь идет о самом важном месторождении, обнаруженном Pemex на материке за последние 15 лет. "Добыча там может начаться относительно скоро", - отметил Пенья Ньето, добавив, что оно находится недалеко от районов, где уже размещена инфраструктура компании.

Как отмечает электронная версия газеты El Universal, в настоящее время уровень добычи нефти Pemex опустился до минимальных значений более чем за 20 лет. В этом месяце он составил в среднем 1,7 млн баррелей в день.