Силламяэский "Калев" лишился лицензии и места в высшей лиге

Об этом в субботу, 4 ноября, сообщил портал ERR Sport.

Финансовый план "Калева" на 2017 год не был выполнен, и у клуба возникла задолженность перед работниками, игроками, клубами и футбольным союзом, а также Налогово-таможенным департаментом.

"Мы несколько раз давали отсрочку для выполнения лицензионных требований, но, к сожалению, клуб не смог ликвидировать задолженность, и в такой ситуации единственно возможным решением было лишение лицензии. Мы всегда поддерживаем клубы в сложные периоды, но в такой ситуации нет никаких оснований для другого решения", - сказал председатель лицензионной комиссии Янно Кальювеэ в распространенном в субботу пресс-релизе.

В связи с потерей лицензии "Калев" переместился с восьмого на последнее (десятое) место в турнирной таблице чемпионата Эстонии по футболу и со следующего года не сможет выступать в высшей лиге. Вильяндиский "Тулевик" и пярнуский "Вапрус" поднялись на 8-е и 9-е место, соответственно.

"С точки зрения конкуренции в лиге и честной игры было важно, чтобы силламяэская команда доиграла до конца сезона, - сказал президент ЭФС Айвар Похлак. - На протяжении десяти лет клуб последовательно обеспечивал сильную конкуренцию и играл важную роль в спорте, при этом было ясно, что в выстраивании структуры клуба таились риски. Нельзя исключать, что спустя годы Силламяэ вернется в высшую лигу, но для этого необходимо выполнять финансовые обязательства".