rus.err.ee

Силламяэский "Калев" лишился лицензии и места в высшей лиге ({{commentsTotal}})

Спорт
Силламяэский
Силламяэский "Калев". Автор: Сийм Семискар, ERR Sport
Спорт

Лицензионная комиссия клубов Эстонского футбольного союза (ЭФС) приняла решение аннулировать лицензию футбольного клуба "Калев Силламяэ" из-за невыполнения лицензионных требований в связи с финансовыми проблемами.

Об этом в субботу, 4 ноября, сообщил портал ERR Sport.

Финансовый план "Калева" на 2017 год не был выполнен, и у клуба возникла задолженность перед работниками, игроками, клубами и футбольным союзом, а также Налогово-таможенным департаментом.

"Мы несколько раз давали отсрочку для выполнения лицензионных требований, но, к сожалению, клуб не смог ликвидировать задолженность, и в такой ситуации единственно возможным решением было лишение лицензии. Мы всегда поддерживаем клубы в сложные периоды, но в такой ситуации нет никаких оснований для другого решения", - сказал председатель лицензионной комиссии Янно Кальювеэ в распространенном в субботу пресс-релизе.

В связи с потерей лицензии "Калев" переместился с восьмого на последнее (десятое) место в турнирной таблице чемпионата Эстонии по футболу и со следующего года не сможет выступать в высшей лиге. Вильяндиский "Тулевик" и пярнуский "Вапрус" поднялись на 8-е и 9-е место, соответственно.

"С точки зрения конкуренции в лиге и честной игры было важно, чтобы силламяэская команда доиграла до конца сезона, - сказал президент ЭФС Айвар Похлак. - На протяжении десяти лет клуб последовательно обеспечивал сильную конкуренцию и играл важную роль в спорте, при этом было ясно, что в выстраивании структуры клуба таились риски. Нельзя исключать, что спустя годы Силламяэ вернется в высшую лигу, но для этого необходимо выполнять финансовые обязательства".

Редактор: Андрей Крашевский



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

кризис системы ID-карт
В бюро обслуживания полиции пропали очереди.
| Таллиннские бюро полиции после отказа системы опустели

Бюро обслуживания полиции восстановили работу после сбоя в системе |Таллиннские бюро полиции после отказа системы опустели

В субботу утром отказала система обновления сертификатов ID-карт в большинстве бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны (ДПП), в связи с чем не было возможности обновлять ID-карты в полиции. В течение двух часов работоспособность системы во всех бюро была восстановлена, но очереди из желающих обновить ID-карты в Таллинне пропали.

новости
ЭСТОНИЯ
с 2018 подоходный будут рассчитывать по-новому
ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
This Is A Limited Edition (Англия)

Riga Fashion Week: модно быть спортивной и женственной одновременно

Показанные на прошлой неделе в Риге коллекции весна-лето 2018 латвийских дизайнеров объединяет одна общая черта - сочетание тонких тканей и нежных женственных расцветок со спортивными элементами и обувью, что в совокупности придает более молодой облик любой женщине.

ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
"Горе от ума" в Русском театре.

Виктор Сольц: Горы от ума

Постановка "Грибоедов. Горе от ума" молодого российского режиссера Степана Пектеева в Русском театре уже вызвала немало споров. Скорее всего, будет сломано немало копий и в дальнейшем. Потенциальным зрителям совет: никого не слушайте, сходите в театр и составьте собственное мнение, ибо трактовок увиденного может быть масса. Ниже прилагается лишь одна из них.

ЭКОНОМИКА
02.11

СМИ: Linda Line может продать свое единственное скоростное судно в Грецию

02.11

Пассажиропоток Таллиннского аэропорта вырос в октябре на 22%

02.11

Свободники и EKRE хотят сократить расходы Канцелярии президента

02.11

Гидроэлектростанция Linnamäe на реке Ягала продана с аукциона

02.11

Квартальная прибыль Facebook равна половине годового бюджета Эстонии

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Председательство Эстонии в ЕС
Последние новости
18:15

Минобороны Финляндии: страна должна быть готова принять военную помощь партнеров

17:55

Силламяэский "Калев" лишился лицензии и места в высшей лиге

17:09

В Мексике обнаружено месторождение нефти объемом 1,5 млрд баррелей

17:04

Покидающий пост директора ERM Тынис Лукас может вернуться в политику

16:29

ФОТО: коллеги и близкие простились с Аарне Юкскюла

16:16

Юри Ратас пока не обновлял свою ID-карту

15:22

"Инфонет" планирует объединиться с "Левадией"

15:09

"Флора" сыграла по нулям с "Левадией" в последнем туре чемпионата Эстонии Обновлено

14:17

В объективе "АК+": кризис с ID-картами, симптомы депрессии и эстонское карате

13:51

ФОТО: Таллиннский аэропорт эвакуировали из-за секс-игрушки в багаже Обновлено

13:18

Бюро обслуживания полиции восстановили работу после сбоя в системе Обновлено

12:41

Рыйвас отказался отвечать, ночевал ли он на вилле Асвана в Сингапуре

11:09

ДТП c автобусом в Пярнумаа: водитель погиб, двое пассажиров в больнице Обновлено

11:07

Сертификаты уязвимых ID-карт приостановлены, обновить карты успели 70 000 человек

Эстония
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: