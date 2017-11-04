Минобороны Финляндии: страна должна быть готова принять военную помощь партнеров

Финляндии следует отрабатывать действия, чтобы быть готовой к принятию международной помощи в кризисной ситуации.

Об этом заявил министр обороны Финляндии Юсси Ниинистё, комментируя распространенное накануне сообщение о планах провести в стране крупные международные военные учения, передает в субботу, 4 ноября, портал финского телерадиовещания Yle.

Ниинистё выразил надежду на то, что как можно больше партнеров Финляндии примут участие в этих учениях.

"Премьер-министр Швеции сразу же заявил, что Швеция будет участвовать в учениях. В ходе разных мероприятий я рассказывал об учениях и представителям других стран", - сказал глава финского военного ведомства.

Он добавил, что консультации о возможном участии в учениях других стран будут проведены в рамках нескольких международных мероприятий в Хельсинки на следующей неделе.

Ниинистё добавил, что в совещании министров обороны т.н. Северной группы (Северные и Балтийские страны, Нидерланды, Великобритания, Польша и Германия) будет принимать участие и министр обороны США Джеймс Мэттис.

Планирование военных учений уже начато, и они могут быть проведены в 2020 году. По своим масштабам учения сопоставимы со шведскими учениями "Аврора-17", которые проводились в сентябре этого года при участии около 20 000 военнослужащих.

По словам Ниинистё, Финляндии следует отрабатывать действия, чтобы быть готовой к принятию международной помощи в кризисной ситуации. Министр отмечает, что в учениях будут участвовать военно-морские, сухопутные и воздушные войска.

Парламент одобрил закон об оказании и получении военной помощи в июне.

Информация о планах провести в Финляндии международные военные учения была обнародована в пятницу телеканалом MTV.