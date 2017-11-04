Разбившийся у Шпицбергена российский Ми-8 подняли со дна Ледовитого океана

Российский вертолет Ми-8, который потерпел 26 октября крушение у берегов норвежского Шпицбергена, был в ночь на субботу поднят со дна Северного ледовитого океана, но пассажиров и членов экипажа внутри не оказалось.

Об этом в субботу, 4 ноября, сообщило агентство Интерфакс.

"Состояние поднятого фюзеляжа вертолета удовлетворительное. Кроме того, серьезных повреждений, которые могли бы повредить черные ящики, нет, - сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ. - Сейчас поднятый вертолет изучают эксперты".

"Поисковые работы будут продолжены, - сказали в ведомстве. - Зона поисковой операции расширена".

В МЧС отметили, что сейчас обследование района крушения ведется с воздуха при помощи вертолета; в районе катастрофы Ми-8 сильное течение и сейчас все усилия сосредотачиваются на поиске семи пассажиров и членов экипажа, которых так и не удалось найти.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Конверс Авиа", на борту которого находились пять членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики, пропал 26 октября, когда летел из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург.

Ночью 29 октября к поиску вертолета подключились более 40 спасателей МЧС России, он был обнаружен в воскресенье норвежским судном в двух километрах северо-восточнее мыса Хеер. 30 октября в 130 метрах от места крушения вертолета было обнаружено тело одного погибшего.