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Андрей Макров дебютировал в чемпионате Эстонии по хоккею ({{commentsTotal}})

Спорт
Игорь Савельев
Спорт

Лучший бомбардир в истории сборной Эстонии по хоккею Андрей Макров сыграл в субботу свой первый матч в национальном чемпионате в возрасте 37 лет.

В Нарве местная спортшкола "Паэмурру" в ранге действующего чемпиона в субботу принимала столичный "Викинг" и одержала победу со счетом 6:5.

Главным событием матча стал дебют в чемпионате Эстонии лучшего бомбардира в истории эстонского хоккея Андрея Макрова. После двадцати лет выступлений за границей он вернулся на родину и сегодня провел первый матч в составе "Викинга".

Уже на 10-й минуте первого периода он открыл счет в матче, а всего забросил в игре две шайбы.

Макров начинал свою карьеру в молодежном составе московского ЦСКА, после чего играл за клубы России, Словении, Финляндии, Белоруссии, Казахстана и Польши.

За сборную Эстонии Макров сыграл 106 матчей и забил 79 шайб.

Редактор: Андрей Крашевский



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